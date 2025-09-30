×

23:31, 30 сентября 2025

Жители дагестанского села потребовали вернуть землю и сохранить крепость

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Хури Лакского района обратились к чиновникам с просьбой вернуть землю сельчанам и передать под охрану Дагнаследия здание местной крепости, открыв в ней исторический музей.

В своем обращении сельчане попросили пересмотреть законность продажи 14 августа 2025 года права аренды на 35 лет земельного участка в селе.

"Дело в том, что этот участок площадью 3,8 га отдан в аренду на 35 лет за 44 тысячи рублей, находится в исторической части села вокруг здания крепости, построенной в 1841 году", - сообщает Telegram-канал "Черновик" 2.0.

Само здание крепости было продано также на аукционе в 2023 году, утверждают местные жители. "Оба объекта находятся во владении у одной семьи. Сам участок формировался с большими нарушениями. Там находятся дома, право собственности на которые не успели зарегистрировать официально в Росреестре, так как категория земель так и не переведена из категории сельхозназначения в земли населённых пунктов. Помимо построенных домов, там есть более 10 участков, выданных жителям села ещё в середине 1990-х"., следует из заявления сельчан. 

Древние постройки в ауле Гамсутль. Стоп-кадр видео в паблике historical_club в Instagram*. https://www.instagram.com/p/BkS87OyHka_/
23:33 10.08.2022
Приток туристов в Дагестан обострил проблему разрушения древних памятников
Памятники древности в Дагестане лишены должной заботы, а массовые туристические поездки к историческим строениям увеличили угрозу их разрушения, заявили писатель и путешественник Владимир Севриновский и политолог Альберт Эседов, комментируя обрушение древней каменной арки в Гамсутле. На территории села планируется создать историко-культурный и природный музей-заповедник, сообщило Дагнаследие.

"Просим проверить законность продажи этих объектов, вернуть землю сельчанам, взять под охрану Дагнаследия здание крепости и открыть исторический музей в этом здании", - говорится в обращении, направленном главе Дагестана и в прокуратуру. 

О какой конкретно крепости идет речь, сельчане в своем обращении не сообщили. При этом известно, что на окраине селения находится строение, построенное во время Кавказской войны.

"Здесь построили укрепление, которое впоследствии было обращено в штаб-квартиру линейного батальона. В укреплении установили восемь пушек, нацеленных жерлами на село Кумух, которое было в то время одним из главных оплотов имама Шамиля и его сподвижников. После революции здесь  расположилась главная больница Лакского района. Сегодня ее перевели в Кумух, а древнее здание вновь меняет свое предназначение - тут будет учебный лагерь", - отмечалось в материале издания "Дагестанская правда", опубликованном в 2018 году. 

Рядом с селом Хури также расположен комплекс старинных оборонительных сооружений в селе Кумух. В 2023 году крепость XVI-XVII веков в селе Кумух была признан объектом культурного наследия федерального значения. В сентябре 2025 года из-за обильных осадков произошло обрушение части древней крепостной стены в селе Кумух.

 "Кавказский узел" также писал, что жители села Хутниб Гунибского района планировали 31 августа провести митинг, на котором хотели озвучить сообщения о коррупции в районе в связи с отчуждением сельхозземель. Сельчане не раз обращались к властям района и Дагестана и в правоохранительные органы, но в ответ получали лишь отписки, заявили они в обращении к Путину. Населенный пункт Хутниб не зарегистрирован, но рассмотрение жалоб сельчан показало нарушения земельного законодательства, заявило Минимущество Дагестана, анонсировав передачу материалов в прокуратуру.

Автор: Кавказский узел

