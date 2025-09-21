×

04:43, 21 сентября 2025

Ливни разрушили часть древней крепостной стены в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за обильных осадков произошло обрушение части древней крепостной стены в селе Кумух.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия Махачкалы отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации после масштабных подтоплений городских улиц. Вечером 20 сентября стало известно о том, что из-за подтоплений часть жителей в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте и Избербаше остались без света, власти объяснили возникшие проблемы хаотичной застройкой.

Глава администрации Лакского района Дагестана Юсуп Магомедов сообщил 20 сентября в своем телеграм-канале, что сильные осадки привели к обрушению части исторической крепостной стены в селе Кумух.

Он отметил, что крепость - "больше, чем древние камни". Это сакральный символ нашей земли, гордый дух нашего народа, зримая связь между славным прошлым, настоящим и будущим Лакии", - написал Магомедов, добавив, что будут приложены "все усилия для ее скорейшего восстановления".

В 2023 году крепость XVI-XVII веков в селе Кумух была признан объектом культурного наследия федерального значения, информирует РИА "Новости"."

Автор: "Кавказский узел"

