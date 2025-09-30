×

Кавказский узел

01:44, 30 сентября 2025

Захват заложников в Суровикино дал повод осудить заключенного другой колонии

Заключенный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил заключенного СИЗО в Коми к трем годам строгого режима, признав его виновным в оправдании терроризма из-за разговоров с сокамерниками о захвате заложников в колонии №19 в Волгоградской области летом 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2024 года в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. Позднее "Коммерсант" со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области информировал, что в больнице умер еще один из сотрудников колонии, официально эта информация не была подтверждена. В результате штурма участники захвата были убиты. Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком данные о плохих бытовых условиях и притеснении мусульман, не приведя доказательств своих слов.

Захвату заложников в Суровикино предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня 2024 года в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. "Кавказский узел" опубликовал справки "Главное о захвате ИГ* заложников в Суровикино" и "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

Дело 25-летнего заключенного Евгения Марченко, обвиненного в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК России) 29 сентября рассмотрел военный суд в Петербурге. Сейчас Марченко отбывает срок в одной из колоний Ярославской области, но на момент событий, которые рассматривал суд, он находился в следственном изоляторе в Коми. 

Согласно версии обвинения, Марченко сделал “публичное устное заявление, направленное на оправдание терроризма”, обсуждая с сокамерниками захват заложников в ИК-19 Волгоградской области. Из материалов дела следует, что среди сокамерников у Марченко был единомышленник Хусейнов - оба "радикально" относились к сотрудникам ФСИН, "публично оправдывали терроризм, призывали к экстремистской деятельности и возбуждали ненависть по социальному признаку", пишет "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). 

Согласно стенограмме из дела, Марченко назвал "красавцами" участников захвата заложников в Волгоградской области, пояснив, что те "предприняли попытку расшатать режим, который им навязали". Экспертиза нашла в его словах одобрение, похвалу и положительную оценку в адрес участников захвата заложников в Суровикино, не обнаружив при этом призывов к насилию. 

Сам Евгений Марченко отказывался признавать себя виновным, заявляя, что разговор был спровоцирован. Оперативники организовали "эксперимент" с участием заключенного, с которым Марченко дружил, некоего Чиркова: последний, будучи снабженным диктофоном, специально завел разговор с Марченко, спрашивая того, как он относится к событиям в Волгоградской области. 

Пятеро сокамерников Марченко и Чиркова дали показания в пользу обвиняемого. Один их них заявил, что упомянутые фразы Марченко сказал в шутку, а при нем обвиняемый теракт в Суровикино не одобрял. Хусейнов, который в деле упоминался как единомышленник Марченко, заявил, что преимущественно общался с другими сокамерниками, которые не говорили по-русски, все остальные также не дали свидетельств против Марченко. Чирков в суде не участвовал, так как освободился и уехал из России. В своих показаниях следователям он заявил, что Марченко подговаривал других заключенных к голодовке, а также негативно относился к сотрудникам ФСИН и российской власти. 

Прокурор требовал для Марченко семь лет и пять месяцев колонии строгого режима. Суд приговорил его к трем годам, после сложения нового срока с предыдущим заключенному назначили пять лет строгого режима.

* запрещенная в России террористическая организация.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Показать больше