11:56, 23 сентября 2025

Чикваидзе объявил голодовку в грузинской тюрьме

Георгий Чикваидзе в зале суда. Фото: https://ru.netgazeti.ge/67776/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Грузии предприниматель Георгий Чикваидзе объявил голодовку, пояснив, что подвергается давлению со стороны администрации тюрьмы.

Как писал "Кавказский узел", Георгий Чикваидзе был арестован 11 марта. Он назвал политически мотивированным свое преследование по делу о присвоении крупных сумм денег. В заключении он дважды объявлял голодовку. 7 мая Тбилисский горсуд признал Чикваидзе виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы, а его делового партнера Ираклия Папиашвили - к восьми годам лишения свободы.

Чикваидзе долгие годы поддерживал партию "Грузинская мечта", а потом стал активным участником протестов против нее. Он также заявлял, что финансово поддерживает протесты сторонников евроинтеграции и оплачивает лечение пострадавших протестующих. По словам предпринимателя, он располагает доказательствами связи Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты" с российскими спецслужбами.

Георгий Чикваидзе объявил голодовку в связи с давлением, которое на него оказывает администрация 8-го Глданского пенитенциарного учреждения, сообщила мать осужденного Эка Церетели.

"Политзаключённый Георгий Чикваидзе объявил сегодня, 23 сентября, голодовку в связи с оказываемым на него давлением", - приводит ее слова "Интерпрессньюс".

Дело Чикваидзе и Папиашвили было начало по жалобе компании, для которой они должны были привезти яхту по договору купли-продажи на более чем 1,1 миллиона лари. Однако, по данным следствия, компания яхту не получила. В итоге Папиавшили вернул на счет компании лишь около 147 тысяч лари, оставшаяся сумма выплачена не была.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Напомним, акции протеста проходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года. Активисты ежедневно выходят к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

22 сентября, на 299-й день непрерывных протестов, участники акции вновь перекрыли движение по проспекту Руставели в Тбилиси.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

