Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 299 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента Грузии, требуя освободить политзаключенных. На 25 сентября анонсирована акция за освобождение арестованной учительницы Нино Даташвили.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября, на 297-й день протестов, участники акции у парламента Грузии потребовали освобождения политзаключенных. На 300-й день ежедневных протестов анонсировано масштабное шествие.

Сегодня вечером, на 299-й день непрерывных протестов, участники акции в Тбилиси вновь перекрыли движение по проспекту Руставели, передает Publika.

Активисты с флагами Грузии выступают с неизменными требованиями - назначить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных во время проевропейских протестов демонстрантов. Активисты скандируют: “Мы не остановимся, слава Грузии!”, пишет “Интерпрессньюс”.

Протестующие также анонсировали митинг в поддержку арестованной активистки, учительницы Нино Даташвили. Акция состоится в 19.00 по местному времени 25 сентября у здания Минобразования Грузии. Сторонники Даташвили, арестованной более трех месяцев назад по обвинению в нападении на пристава, настаивают, что обвинение необоснованно и объективных причин для ее содержания под стражей нет.

По словам адвоката Марики Аревадзе, которая посетила Даташвили в СИЗО сегодня, активистке сложно самостоятельно передвигаться.

“Во время заключения у Нино обострилась проблема с позвоночником, которая беспокоила ее долгое время. Власти не принимают это во внимание и, несмотря на отсутствие объективных причин, продолжают незаконно содержать Нино под стражей”, - цитирует заявление организаторов акции On.ge.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

