×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:17, 22 сентября 2025

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 299 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента Грузии, требуя освободить политзаключенных. На 25 сентября анонсирована акция за освобождение арестованной учительницы Нино Даташвили.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября, на 297-й день протестов,  участники акции у парламента Грузии потребовали освобождения политзаключенных. На 300-й день ежедневных протестов анонсировано масштабное шествие.

Сегодня вечером, на 299-й день непрерывных протестов, участники акции в Тбилиси вновь перекрыли движение по проспекту Руставели, передает Publika. 

Активисты с флагами Грузии выступают с неизменными требованиями - назначить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных во время проевропейских протестов демонстрантов. Активисты скандируют: “Мы не остановимся, слава Грузии!”, пишет “Интерпрессньюс”. 

Протестующие также анонсировали митинг в поддержку арестованной активистки, учительницы Нино Даташвили. Акция состоится в 19.00 по местному времени 25 сентября у здания Минобразования Грузии. Сторонники Даташвили, арестованной более трех месяцев назад по обвинению в нападении на пристава, настаивают, что обвинение необоснованно и объективных причин для ее содержания под стражей нет. 

По словам адвоката Марики Аревадзе, которая посетила Даташвили в СИЗО сегодня, активистке сложно самостоятельно передвигаться.

“Во время заключения у Нино обострилась проблема с позвоночником, которая беспокоила ее долгое время. Власти не принимают это во внимание и, несмотря на отсутствие объективных причин, продолжают незаконно содержать Нино под стражей”, - цитирует заявление организаторов акции On.ge.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:03, 22 сентября 2025
Почти три тысячи грузовиков ожидают проезда из России в Грузию
21:24, 22 сентября 2025
Два бойца из Ростовской области убиты на Украине
19:44, 22 сентября 2025
Генпрокуратура добилась переноса процесса по делу Магомеда Каитова
18:54, 22 сентября 2025
Военный из Калмыкии убит на Украине
17:12, 22 сентября 2025
Военный из Ростовской области убит в зоне боевых действий
13:16, 22 сентября 2025
Карантинный режим в Азербайджане продлен до 2026 года
Все события дня
Новости
Мзия Амаглобели. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube.
20:18, 22 сентября 2025
Грузинские эмигранты попросили Европарламент поддержать "Список Мзии"
Акция протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 21.09.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1556104972455714&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
21:40, 21 сентября 2025
Сторонники евроинтеграции Грузии 298 дней проводят акции протеста
06:43, 21 сентября 2025
Дома жителей Аджарии подтоплены после ливней
Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 20.09.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1555222775877267&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:49, 20 сентября 2025
Участники протестов в Тбилиси вышли на акцию 297-й день подряд
Ника Нарсия (слева) в аэропорту. Скриншот фото из telegram-канала "Новости Грузия" от 20.09.25, https://t.me/NGnewsgeorgia/25721.
15:49, 20 сентября 2025
Грузинский активист задержан в аэропорту
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Мзия Амаглобели. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube.
22 сентября 2025, 20:18
Грузинские эмигранты попросили Европарламент поддержать "Список Мзии"

Канатная дорога на Эльбрус. Фото Марины Солошко, "Юга.ру"
22 сентября 2025, 18:09
Суд обязал собственника канатной дороги в Нальчике выплатить компенсации пострадавшим при аварии

Яков Бушуев. Фото: https://www.instagram.com/p/DO3xX7_jBlg принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 сентября 2025, 15:14
Российскому активисту Якову Бушуеву отказано во въезде в Грузию

Пожарные закончили тушение. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
22 сентября 2025, 12:17
Потушен пожар на электроподстанции в кубанской станице

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше