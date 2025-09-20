×

Кавказский узел

Лента новостей
21:49, 20 сентября 2025

Участники протестов в Тбилиси вышли на акцию 297-й день подряд

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 20.09.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1555222775877267&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На ежедневной акции протеста у парламента Грузии ее участники потребовали освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели  296-й день подряд.

На проспекте Руставели проходит акция протеста. Собравшиеся у здания парламента заблокировали движение на 297-й день протеста. Требования участников акции остаются неизменными: проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время протестов, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

В 300-й день ежедневных акций запланировано масштабное шествие.  «В течение 300 дней в Грузии не прекращаются протесты. В течение 300 дней режим терроризирует, арестовывает, запугивает, незаконно сажает в тюрьмы и несправедливо наказывает свободное общество.
300 дней он нарушает Конституцию и законы Грузии, угрожает суверенитету Грузии и полностью изолирует страну от цивилизованного мира.
300 дней он борется с западными партнерами страны, гражданским сектором, бизнесом и партиями, разрушает системы и захватывает государственные институты.  По этой и многим другим причинам мы стоим на улицах уже 300 дней и будем стоять до тех пор, пока страна не вернётся на путь демократического развития, пока все политзаключённые не будут освобождены», — процитировала Publika объявление о марше.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

