Участники протестов в Тбилиси вышли на акцию 297-й день подряд

На ежедневной акции протеста у парламента Грузии ее участники потребовали освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели 296-й день подряд.

На проспекте Руставели проходит акция протеста. Собравшиеся у здания парламента заблокировали движение на 297-й день протеста. Требования участников акции остаются неизменными: проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время протестов, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

В 300-й день ежедневных акций запланировано масштабное шествие. «В течение 300 дней в Грузии не прекращаются протесты. В течение 300 дней режим терроризирует, арестовывает, запугивает, незаконно сажает в тюрьмы и несправедливо наказывает свободное общество.

300 дней он нарушает Конституцию и законы Грузии, угрожает суверенитету Грузии и полностью изолирует страну от цивилизованного мира.

300 дней он борется с западными партнерами страны, гражданским сектором, бизнесом и партиями, разрушает системы и захватывает государственные институты. По этой и многим другим причинам мы стоим на улицах уже 300 дней и будем стоять до тех пор, пока страна не вернётся на путь демократического развития, пока все политзаключённые не будут освобождены», — процитировала Publika объявление о марше.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".