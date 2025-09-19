Участник нападения на протестующих в Тбилиси освобожден

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция освободила вооруженного подростка, напавшего на участников протестного марша в Тбилиси 15 сентября, но возбудила дело о насилии против активиста, который отнял у него пистолет и передал патрульному. Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня перекрыли проспект Руставели в 296-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября, в 292-й день протестов, участники протестного марша в Тбилиси по пути к зданию парламента подверглись нападению группы неизвестных вооруженных людей. Так, один из нападавших имел при себе нож, у другого во время потасовки выпало огнестрельное оружие. Активиста Левана Джобаву, который участвовал в задержании вооруженного человека, полиция "увела", позже к нему приехал адвокат.

Участники ежедневной акции протеста перед парламентом Грузии перекрыли движение на проспекте Руставели, выступая с неизменными требованиями - они добиваются новых парламентских выборов и освобождения всех демонстрантов, задержанных во время проевропейских акций. Непрерывная акция протеста у здания законодательного органа продолжается уже 296-й день, пишет "Интерпрессньюс".

Собранию на Руставели предшествовал, как и в прежние дни, митинг у офиса Общественного вещателя. Участники этой акции маршем пришли к зданию парламента.

МВД Грузии сегодня сообщило, что задержанный 15 сентября мужчина, который выхватил оружие во время столкновения с участниками акции протеста у Общественного вещателя, освобожден без предъявления каких-либо обвинений.

"Оружие, которое было у него, согласно экспертизе, не было огнестрельным, и на этом основании он был отпущен", - говорится в сообщении ведомства. Издание Publika опубликовало фотографии, сделанные журналисткой Мариам Кавшбая в момент инцидента - на этих снимках видно, как один из протестующих, Леван Джобава, передает полицейскому пистолет, отобранный у нападавшего.

Нападавший - несовершеннолетний, его оружие признано пневматическим, но дело о насилии возбуждено против Джобавы, который обезоружил нападавшего.

Джобава - бывший регбист, ныне тренер по регби. "Леван - активный участник акций протеста. Именно он обезоружил нападавшего и передал оружие полицейским. Но, увы, и о чудо, - вооруженного 16-летнего подростка отпустили, а уголовное дело по статье о насилии возбудили против Левана", - пишет Tbilisi_life.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.