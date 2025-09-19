×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:28, 19 сентября 2025

Участник нападения на протестующих в Тбилиси освобожден

Леван Джобава (в сером свитшоте и бейсболке) передает патрульному пистолет нападавшего (держит руки за головой), 15 сентября 2025 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция освободила вооруженного подростка, напавшего на участников протестного марша в Тбилиси 15 сентября, но возбудила дело о насилии против активиста, который отнял у него пистолет и передал патрульному. Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня перекрыли проспект Руставели в 296-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября, в 292-й день протестов, участники протестного марша в Тбилиси по пути к зданию парламента подверглись нападению группы неизвестных вооруженных людей. Так, один из нападавших имел при себе нож, у другого во время потасовки выпало огнестрельное оружие. Активиста Левана Джобаву, который участвовал в задержании вооруженного человека, полиция "увела", позже к нему приехал адвокат. 

Участники ежедневной акции протеста перед парламентом Грузии перекрыли движение на проспекте Руставели, выступая с неизменными требованиями - они добиваются новых парламентских выборов и освобождения всех демонстрантов, задержанных во время проевропейских акций. Непрерывная акция протеста у здания законодательного органа продолжается уже 296-й день, пишет "Интерпрессньюс". 

Собранию на Руставели предшествовал, как и в прежние дни, митинг у офиса Общественного вещателя. Участники этой акции маршем пришли к зданию парламента.

МВД Грузии сегодня сообщило, что задержанный 15 сентября мужчина, который выхватил оружие во время столкновения с участниками акции протеста у Общественного вещателя, освобожден без предъявления каких-либо обвинений. 

"Оружие, которое было у него, согласно экспертизе, не было огнестрельным, и на этом основании он был отпущен", - говорится в сообщении ведомства. Издание Publika опубликовало фотографии, сделанные журналисткой Мариам Кавшбая в момент инцидента - на этих снимках видно, как один из протестующих, Леван Джобава, передает полицейскому пистолет, отобранный у нападавшего. 

Нападавший - несовершеннолетний, его оружие признано пневматическим, но дело о насилии возбуждено против Джобавы, который обезоружил нападавшего. 

Джобава - бывший регбист, ныне тренер по регби. "Леван - активный участник акций протеста. Именно он обезоружил нападавшего и передал оружие полицейским. Но, увы, и о чудо, - вооруженного 16-летнего подростка отпустили, а уголовное дело по статье о насилии возбудили против Левана", - пишет Tbilisi_life.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Акция протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 21.09.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1556104972455714&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
21:40, 21 сентября 2025
Сторонники евроинтеграции Грузии 298 дней проводят акции протеста
06:43, 21 сентября 2025
Дома жителей Аджарии подтоплены после ливней
Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 20.09.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1555222775877267&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:49, 20 сентября 2025
Участники протестов в Тбилиси вышли на акцию 297-й день подряд
Ника Нарсия (слева) в аэропорту. Скриншот фото из telegram-канала "Новости Грузия" от 20.09.25, https://t.me/NGnewsgeorgia/25721.
15:49, 20 сентября 2025
Грузинский активист задержан в аэропорту
Леван Васадзе (слева) и Отар Парцхаладзе. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://ru.netgazeti.ge/ Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=603&v=UyYk1GotQYg
17:59, 19 сентября 2025
Лондон ввел санкции против бывшего генпрокурора Грузии Парцхаладзе и бизнесмена Васадзе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Шествие в Ереване. 21 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=MgXrzFEIteA
21 сентября 2025, 14:43
Оппозиционные активисты провели шествие в День независимости Армении

Вынужденные переселенцы перед возвращением в Кельбаджар. 20 сентября 2025 года. Кадр видео Report https://t.me/reportazru/137698
20 сентября 2025, 12:51
29 азербайджанских семей возвращены в Кельбаджар

Выбитые окна. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
20 сентября 2025, 07:53
Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке беспилотников

Открытие школы имени Кадырова в Цхинвале. Фото: пресс-служба президента Южной Осетии / presidentruo.org
19 сентября 2025, 22:33
Школа имени Кадырова появилась в Цхинвале

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше