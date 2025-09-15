Протестующие в Тбилиси заявили о нападении на участников марша

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестного марша в Тбилиси по пути к зданию парламента подверглись нападению группы неизвестных вооруженных людей. У парламента активисты в 292-й день подряд перекрыли движение по проспекту Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября 291-й день протестов участники проевропейских акций заблокировали движение у парламента Грузии, они скандировали лозунги: "До конца" и "Бойтесь власти народа".

Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели у здания парламента 292-й день непрерывных протестов. Они выступают с неизменными требованиями - назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных за участие в демонстрациях, передает Publika.

К собравшимся на Руставели, как и ранее, присоединились участники протестов у здания Общественного вещателя. По словам активистов, которые пришли маршем от здания телекомпании к парламенту, на них по пути напали несколько человек - они сначала оскорбляли активистов словесно, затем применили физическую силу.

Как утверждает активистка Мариам Мекханцишвили, как минимум двое из нападавших были вооружены - один имел при себе нож, у другого во время потасовки выпало огнестрельное оружие. Активиста Левана Джобава, который участвовал в задержании вооруженного человека, полиция “увела”, позже к нему приехал адвокат, пишет Telegram-канал Tbilisi_life.

Также сегодня активисты собрались у Глданской тюрьмы, чтобы поздравить с днем рождения политзаключенного Ираклия Миминошвили. 2 сентября Миминошвили в числе восьми участников проевропейских демонстраций был приговорен к двум годам заключения, сегодня ему исполнилось 20 лет.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.