×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:37, 15 сентября 2025

Протестующие в Тбилиси заявили о нападении на участников марша

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестного марша в Тбилиси по пути к зданию парламента подверглись нападению группы неизвестных вооруженных людей. У парламента активисты в 292-й день подряд перекрыли движение по проспекту Руставели. 

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября 291-й день протестов участники проевропейских акций заблокировали движение у парламента Грузии, они скандировали лозунги: "До конца" и "Бойтесь власти народа".

Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели у здания парламента 292-й день непрерывных протестов. Они выступают с неизменными требованиями - назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных за участие в демонстрациях, передает Publika.

К собравшимся на Руставели, как и ранее, присоединились участники протестов у здания Общественного вещателя. По словам активистов, которые пришли маршем от здания телекомпании к парламенту, на них по пути напали несколько человек - они сначала оскорбляли активистов словесно, затем применили физическую силу. 

Как утверждает активистка Мариам Мекханцишвили, как минимум двое из нападавших были вооружены - один имел при себе нож, у другого во время потасовки выпало огнестрельное оружие. Активиста Левана Джобава, который участвовал в задержании вооруженного человека, полиция “увела”, позже к нему приехал адвокат, пишет Telegram-канал Tbilisi_life.

Также сегодня активисты собрались у Глданской тюрьмы, чтобы поздравить с днем рождения политзаключенного Ираклия Миминошвили. 2 сентября Миминошвили в числе восьми участников проевропейских демонстраций был приговорен к двум годам заключения, сегодня ему исполнилось 20 лет.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:05, 15 сентября 2025
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за длительное отсутствие в части
17:28, 15 сентября 2025
Боец из Камышина убит в ходе специальной военной операции
12:31, 15 сентября 2025
1
 Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на Эльбрусе
08:00, 15 сентября 2025
Два бойца из Астраханской области убиты на Украине
21:24, 14 сентября 2025
Уроженец Дагестана убит в зоне СВО
13:24, 14 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 14.09.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/848715-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs.
22:23, 14 сентября 2025
Участники протестов в Тбилиси выразили намерение бороться до победы
Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
11:25, 14 сентября 2025
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог
04:26, 14 сентября 2025
Арестованы счета родителей Георгия Бачиашвили
Леван Хабеишвили. Скриншот фото "Нетгазети" от 22.03.25, https://netgazeti.ge/news/768442/
00:30, 14 сентября 2025
Суд арестовал Левана Хабеишвили
Шествие в защиту безвиза. Стоп-кадр видео Publika от 13.09.25, https://www.facebook.com/publika.ge/videos/2040341053438296 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:38, 13 сентября 2025
Марш в защиту безвизового режима с ЕС прошел в Тбилиси в 290-й день протестов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Кондратьев и Слюсарь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Здание парламента Калмыкии. Фото: Rartat / Wikimedia
15 сентября 2025, 21:53
Единоросс объявлен победителем довыборов в парламент Калмыкии

Алла Пугачева. Скриншот видео из Youtube-канала "Скажи Гордеевой" от 10.09.25, https://www.youtube.com/watch?v=D6rFxVPz7UI
15 сентября 2025, 18:32
От Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова про Дудаева

На избирательном участке в Махачкале. 14 сентября 2025 г. Фото: https://dagestan.spravedlivo.ru/
15 сентября 2025, 16:54
Избирком Дагестана оценил явку в Махачкале в 75%

Вениамин Кондратьев. Фото: http://kremlin.ru
15 сентября 2025, 14:25
Кондратьев в третий раз победил на выборах губернатора Кубани

Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Показать больше