Лента новостей
18:49, 20 сентября 2025

Боец из Адыгеи убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Контрактник Денис Воробьев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 114 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 19 сентября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 113 бойцов из Адыгеи.

Житель поселка Табачного рядовой контрактной службы Денис Воробьев в июне 2023 года поступил на военную службу по контракту на должность номера расчета мотострелкового отделения военной части. В ее составе отправился в зону СВО. В августе 2023 года в составе группы в районе населенного пункта Клещеевка участвовал в выполнении очередной боевой задачи, получил смертельное ранение, сообщила администрация Майкопского района, отчитываясь о передаче ордена Мужества его родным.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в зоне боев на Украине, достигло 113. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

