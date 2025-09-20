×

13:51, 20 сентября 2025

Обращение зоозащитницы Карповой к Меликову осталось без реакции

Кадр видеообращения Ирины Карповой.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зоозащитница из Каспийска Ирина Карпова не получила от главы Дагестана Сергея Меликова реакции на свое видеообращение с просьбой о помощи. Предъявление Карповой обвинения по уголовному делу о разглашении персональных данных вновь отложено из-за ее болезни.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября планировалось предъявление обвинения руководителю каспийского приюта для собак и кошек "Верный друг" Ирине Карповой. Однако это действие перенесли на 19 сентября, так как ей потребовалась медицинская помощь. 18 сентября было опубликовано видеообращение Ирины Карповой к главе Дагестана Сергею Меликову и главе МВД республики Абдурашиду Магомедову. В своем обращении Карпова попросила о помощи, отметив, что ее сын был убит в военной операции, а дочь “находится в зоне боевых действий". "Уверена, что слова про внимание к участникам СВО и их семьям - это не просто слова, и вы поддержите меня. Очень вас прошу, помогите мне", - сказала зоозащитница.

10 сентября в отношении Ирины Карповой было возбуждено уголовное дело о разглашении персональных данных (часть 1 статьи 272.1 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы), так как она опубликовала имя водителя автомобиля, наехавшего на щенков, его фото и номер телефона. Мужчина заявил в полицию о том, что после ее публикации ему стали поступать оскорбления и угрозы. Это заявление стало поводом для уголовного дела Карповой, однако 16 сентября ее адвокат сообщил со ссылкой на слова следователя, что водитель не имеет претензий к зоозащитнице.

Предъявление обвинения, которое должно было состояться 19 сентября, вновь отложено, сообщила Ирина Карпова корреспонденту "Кавказского узла". «Предъявление проведут в понедельник или вторник [22 или 23 сентября], тогда же будет рассматриваться изменение меры пресечения на арест», - сказала она.

Адвокат Карповой Агамирза Агаев подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что предъявление обвинения отложено, поскольку Ирина Карпова болеет.

Порядок предъявления обвинения описан в статье 172 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно этой статье, обвинение должно быть предъявлено человеку не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. Обвиняемого, находящегося на свободе, следователь извещает о дне предъявления обвинения, вызвав на допрос. "Следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его защитнику, если он участвует в уголовном деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. При этом следователь разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права", - говорится в статье 172 УПК РФ.

Никакой поддержки я не получила

Ирина Карпова отметила, что, публикуя обращение к Сергею Меликову и министру внутренних дел, ожидала, что они вмешаются в ситуацию.

«Никакой поддержки я не получила. Оказалось, что слова о «поддержке семей погибших» - это только слова», - заметила она.

По состоянию на 13.45 мск 20 сентября, Сергей Меликов в публикациях в своем телеграм-канале не упоминал преследование Ирины Карповой и не комментировал ее обращение. На сайте МВД Дагестана к этому времени также нет таких публикаций.

По данным Ирины Карповой, уголовное дело в отношении водителя все же не было возбуждено. «Дело вообще не возбудили, заявив, что там "нет состава преступления". При этом на видеоролике четко видно, что он как минимум совершает ДТП. Как только я разберусь со своими делами, буду добиваться правосудия в отношении него», - сказала она.

Если примирение будет, суд вправе прекратить дело

Агамирза Агаев в свою очередь пояснил, что лишь со слов следователя известно о том, что у водителя машины нет претензий к Ирине Карповой. «Если примирение будет, суд вправе прекратить дело из-за примирения сторон. Если примирения не будет, то наиболее вероятные варианты приговора - штраф или условный срок», - сказал он.

Напомним, наезд на щенков, четверо из которых погибли, произошел в Махачкале еще в июле. На кадрах с места происшествия, которые распространились в соцсетях, видно, как автомобиль совершает некрутой поворот на открытом участке местности. На земле группой лежат животные, водитель имеет возможность объехать их, но наезжает прямо на щенков. Глава пресс-службы МВД Дагестана 24 июля сообщила, что "полицейскими собран материал" по факту наезда на щенков и что в действиях мужчины усматриваются признаки преступления - жестокого обращения с животными.

Ранее Агамирза Агаев сообщил, что, по словам следователя, дело Карповой стало первым в Дагестане делом о разглашении персональных данных. "Он [следователь] даже был вынужден звонить в Сочи, где он ранее работал и где подобные дела широко распространены, и консультироваться, что и как делать", – рассказал адвокат.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

