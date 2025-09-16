×

Главная   /   Лента новостей
07:32, 16 сентября 2025

Аукцион объявлен в Кабардино-Балкарии для покупки лекарства пациенту с муковисцидозом

Город Прохладный. Фото: Racurs07 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72924378

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После того, как суд обязал власти Кабардино-Балкарии бесплатно обеспечить лекарством пациента с муковисцидозом, Минздрав объявил аукцион на поставку препарата. Если пациент покупал препарат, то он вправе требовать компенсацию, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", инвалид II группы из Прохладненского района, страдающий муковисцидозом, обратился в суд, требуя бесплатного получения от Минздрава Кабардино-Балкарии лекарственного препарата "Трикафта", который ему назначил "по жизненным показаниям" консилиум НИИ пульмонологии. Суд обязал врачей бесплатно обеспечить пациента жизненно важным препаратом.

Муковисцидоз – тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. Его вызывает генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Это приводит к размножению бактерий, в результате больной страдает от легочных инфекций и испытывает удушье, сообщил 5 марта 2020 года ТАСС.

Решение по иску жителя Прохладненского района Артура Деунежева вынес 28 августа Нальчикский горсуд. Это решение суда было обращено к немедленному исполнению, однако больной пока не получил лекарство. Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель ГКУЗ "Фармедтех" Минздрава республики, по вопросу приобретения препарата назначен аукцион.

10 дней понадобится на доставку препарата, после чего он будет предоставлен больному

"16 сентября последний день приема заявок. После этого будет заключен контракт. Еще 10 дней понадобится на доставку препарата, после чего он будет предоставлен больному", - сказал он.

Как пояснил представитель «Фармедтеха», препарат «Трикафта» в России не зарегистрирован, он производится в США, поэтому его приобретение представляет определенную сложность. В Кабардино-Балкарии муковисцидоз диагностирован у четырех пациентов.

Решения суда исполняются не всегда, даже если суд указывает принять их «к немедленному исполнению», заметил юрист общественной организации «Монитор пациента» Ибрагим Султыгов. "Например, по делу [женщины], больной эпилепсией, решение так и не было исполнено, несмотря на то, что я обращался в прокуратуру, к судебным приставам. Все оказалось бесполезно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Султыгова, если у Артура Деунежева есть все документы, подтверждающие факт покупки им препарата за свои деньги, он может в судебном порядке взыскать компенсацию затраченных средств.

Сложности во взыскании нет никакой

«По одному делу мы смогли подтвердить покупку за свой счет специализированного питания ребенку в течение двух лет и взыскали более 800 тысяч рублей. Сложности во взыскании нет никакой, нужно получить исполнительный лист и подать его в Минфин. Они перечисляют без проблем. Основная проблема в том, что у заявителей зачастую не оказывается подтверждающих документов, чеков, потому что они, как правило, покупают препараты у частников, с рук – так дешевле. Но в этом случае иск о взыскании затраченных средств они не могут предъявить», - рассказал Слутыгов, добавив, что право на взыскание затраченных средств регламентировано статьей 15 Гражданского кодекса.

Напомним, в Краснодарском крае родители детей, страдающих муковисцидозом, неоднократно жаловались, что их дети недополучают препараты. В марте 2021 года Минздрав Кубани заявил, что детей с муковисцидозом обеспечивают лекарствами, исходя из возможностей бюджета.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

