"Яблоко" заявило о фальсификациях результатов голосования в Шахтах

В выборах депутатов гордумы Шахт от партии "Яблоко" участвовали четыре кандидата, наблюдатели присутствовали только в трех округах из четырех. Партия считает сфальсифицированными результаты голосования в восьмом округе, где кандидат от "Яблока" занял последнее место.

Как писал "Кавказский узел", врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 96,33% голосов, сообщил вечером 14 сентября ЦИК после обработки 0,47% протоколов. 15 сентября Избирком объявил о победе Слюсаря на выборах с результатом 81,25% голосов.

С 12 по 14 сентября в регионах юга России проходили муниципальные выборы, а в Ростовской области и Краснодарском крае - также выборы губернатора. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

Партия “Яблоко” в Ростовской области на муниципальных выборах выдвинула списки кандидатов в гордумы Ростова-на-Дону и города Шахты, но не смогла принять участие в выборах в областном центре, рассказал председатель регионального отделения Алексей Попов корреспонденту "Кавказского узла".

"Так как мы партия не парламентская, нам предстоял сбор подписей. Для регистрации муниципального списка в Ростове-на-Дону нужно было меньше чем за две с половиной недели собрать 4,5 тысячи подписей почти. Это задача невыполнимая с теми ресурсами, которые у нас были, поэтому эта процедура не увенчалась успехом. Документы на регистрацию списка подать мы не смогли, выбыли из участия в выборах", - рассказал он.

Четыре кандидата от "Яблока", которые выдвигались в Ростове-на-Дону по одномандатным округам, также не смогли собрать необходимое число подписей в свою поддержку. "Это, как правило, от 130 до 150 подписей. Хочу поделиться таким тревожным наблюдением: жители Ростова-на-Дону все больше напоминали нам в этой кампании не жителей крупного мегаполиса, научного центра юга России, а, скажем так, самую дальнюю периферию, потому что они боялись, грубо говоря, наших кандидатов. Очень сильно воздействует на людей пропаганда телевидения. Многие живут стереотипами о том, что партии, общественные движения и организации, которые выступают за мир - это организации антинациональные, антипатриотические. И это, конечно, сказывалось на том, чтобы поставить подпись в поддержку нашего кандидата", - сказал Попов.

На выборах в гордуму Шахт "Яблоко" выдвинуло шестерых кандидатов. "Четверо собрали подписи к установленному времени, и все четверо были зарегистрированы в территориальной избирательной комиссии. Подписи были очень хорошего качества. Мы выдвинули хорошую, молодую, боеспособную команду: у нас там Алексей Буков, он сам служил в армии, сам видел, что это такое, присоединился как думающий, активный человек к партии, которая выступает за мир и свободу. Он шел с этим лозунгом. Также мы выдвинули Илью Черемисова, предпринимателя, руководителя управляющей компании, председателя местного отделения партии "Яблоко" в городе Шахты, Никиту Дюмина - студента юридического факультета. Виталия Фомина - пенсионера, известного активиста, который уже неоднократно от "Яблока" участвовал в выборах", - рассказал Попов.

По его словам, на протяжении избирательной кампании агитацию вели в городе Шахты почти все политические силы. Наблюдатели от "Яблока" присутствовали на участках только там, где были зарегистрированы кандидаты, нарушений они не выявили. "Агитировали и "Единая Россия", и КПРФ, и самовыдвиженцы. Три дня голосования, конечно, очень усложняют контроль над голосованием, но мы выдвинули во всех округах, где у нас были выдвинуты кандидаты, наблюдателей, - в трех из четырех округов, где мы шли. Другие партии - КПРФ, ЛДПР, их кандидаты, - также выдвинули наблюдателей. Там голосование прошло очень четко и без сбоев. То есть нам удалось урезонить комиссии, вернуть их на путь соблюдения законодательства", - пояснил Попов.

Явка, на избирательных участках, где был контроль, по его словам, составляла в первые дни до 19%. "Она немногим превысила 20 с лишним процентов по итогам всех трех дней, редко где дошла до отметки в 30 процентов. Но если мы посмотрим на избирательные участки, где другие партии отказывались ставить наблюдателей, - а мы их поставить не могли по закону, потому что у нас нет кандидатов в губернаторы и у нас не было кандидатов в муниципальные депутаты там, - то цифры там поразительно разнятся. Они ставят Ростовскую область в один ряд с электоральными султанатами, это новая тенденция. Проценты явки даже в первый день на некоторых участках поражали. Есть избирательные участки, где явка превысила 90% и это без учета ДЭГ - якобы эти избиратели сами пришли и проголосовали, чего быть просто не может. Так называемые наблюдатели от Общественной палаты и от "Единой России" абсолютно закрывали глаза на все происходящее. Многие вещи вот такие безобразные происходили в их присутствии, - а когда нужно, их отправляли покушать или вовсе снимали с участков. В общем, там, где не было контроля, были показаны очень высокие цифры явки и соответственно огромный процент голосов за действующего губернатора. То же самое случилось там, где у нас был один кандидат, это округ номер восемь. КПРФ и "Новые люди" отказались ставить туда наблюдателей, соответственно было тяжело контролировать выездное голосование. Выездные урны приходили набитыми 100-150 голосами - столько адресов, в принципе, невозможно обойти даже за день. На других участках, где был контроль, 25 избирателей на дому обойти было очень тяжело. Уходило, кстати, до четырех часов, чтобы 25 человек обойти, - а тут они обходят 100 человек за два часа и урна приходит полная. Берут 156 бюллетеней, приходят 156 заполненных бюллетеней. То есть все открыли, все дома, ни одного недочета в этом вопросе нет. Соответственно, результаты кандидатов от "Единой России" завышены, а наши - сильно занижены. Из-за вот этих масштабных фальсификаций наш кандидат получил минимальное число голосов, последнее место, чуть больше 4%. Мы не признаем результаты выборов депутатов по восьмому избирательному округу в городе Шахты", - подчеркнул Попов.

Выборы губернатора Ростовской области, по его мнению, сложно анализировать, так как при отсутствии наблюдения и фиксации нарушений нет конкретных и юридически значимых доказательств фальсификации. "Но глядя на эти цифры и сопоставляя их с теми участками, где наблюдение было, можно с уверенностью сказать, что это "рисовали" по поручению администрации, вышестоящих комиссий и прочих заинтересованных структур. В целом, мы получали, несмотря на отсутствие наших кандидатов, тревожные сообщения об обстановке в Ростове-на-Дону: о том, что удаляют наблюдателей, вскрывают ночью сейф-пакеты, не допускают наблюдателей до ознакомления со списками избирателей - то есть достаточно обширный перечень нарушений", - сказал Попов.

Он также отметил, что административные, организационные возможности парламентских партий по контролю за голосованием уменьшаются. "В некоторых случаях происходят так называемые местные сговоры, сделки представителей партий так называемой парламентской пятерки с местными властями. Я считаю, что в некоторых случаях КПРФ умышленно оголила половину избирательных участков в городе Шахты, не назначив наблюдателей, просто-напросто слив определенные округа и территории. Также не замечены в активности "Новые люди". Не хватает организационных сил у ЛДПР и у "Справедливой России", - указал Попов.

Он добавил, что в округе 13 кандидат от "Яблока" Никита Юмин получил поддержку более 12% избирателей. "Заняв третье место после "Единой России" и КПРФ, Илья Черемисов выступил достойно с 7% голосов. И вообще все наши кандидаты, идущие на выборы, с лозунгом за мир и свободу, проявили личную стойкость и мужество, большое трудолюбие и желание помочь нашим людям", - считает Попов.

По мнению политика, на выборах губернатора все конкуренты Слюсаря фактически изначально устранились, отказались от реальной политической борьбы. "В частности, не активен был и кандидат от КПРФ Евгений Бессонов, мы считаем это политическим разменом. Слив губернаторских выборов в Ростовской области, на наш взгляд, связан с личной договоренностью Слюсаря и лидера КПРФ Геннадия Зюганова: его внук Михаил был назначен на должность заместителя министра экономического развития нашей области. Видимо, кроме москвича, родственника известного политического деятеля, не нашлось в Ростовской области нормального экономиста, который бы мог достойно работать на благо области", - заявил Попов.

В каких регионах СКФО и ЮФО в сентябре проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

