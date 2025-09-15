Десять кандидатов от "Новых людей" стали депутатами на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия "Новые люди" по итогам выборов на Ставрополье получила места в городских думах Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Пятигорска и Минеральных Вод. В партии результаты на Ставрополье назвали "победой".

Как сообщал "Кавказский узел", представители партии "Единая Россия" набрали от 52 до 67 процентов голосов в ходе выборов в думы Ставрополя, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска.

На муниципальных выборах юга России основная интрига была в том, сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России". Военная операция на Украине, несмотря на регулярные атаки дронов на южные регионы, практически не затрагивалась кандидатами на посты разных уровней, указали аналитики.

Партия "Новые люди" назвала успешными результаты выборов на Ставрополье. "Мы победили", - утверждается в сообщении в официальной группе партии "Новые люди. Ставропольский край". Победой в партии сочли то, что в думы ряда муниципалитетов региона прошли десять человек.

"Теперь в представительных органах власти у нас есть сильная команда", — говорится в сообщении партии. В сообщении также отмечается, что по результатам выборов кандидат от партии Борис Оболенец стал депутатом ставропольской городской думы, Сергей Мореплавцев — депутатом думы Шпаковского муниципального округа, Мария Семенченко — депутатом думы Невинномысска, Уммахан Чопанов — депутатом думы Кисловодска.

Кандидат от "Новых людей" Гаджимурад Багатыров стал депутатом думы города Ессентуки, Андрей Жуков — депутатом Железноводска, Евгений Месропов — депутатом думы Пятигорска, Борис Донцов — депутатом совета депутатов Минераловодского муниципального округа, Сергей Колобов — депутатом думы Кочубеевского муниципального округа, а Алексей Дзюба — депутатом думы Будённовского муниципального округа.

Партия "Новые люди" была создана в марте 2020 года 1 .В том же году, в сентябре 2020-го, партия впервые участвовала в выборах 2 , сообщается на сайте партии.

В свою очередь глава региона Владимир Владимиров сообщил, что всего на избирательные участки пришли более 640 тысяч ставропольцев.

По словам главы Ставрополья, уже известно, что 47 участников боевых действий на Украине вошли в число кандидатов, которые получили мандаты. Всего бойцы СВО составляли 12% от общего числа кандидатов, заявил Владимиров сегодня в своем Telegram-канале.

"Голосование в крае прошло спокойно, участие приняло около 640 тысяч человек. Земляки выбрали 572 депутата, из них 47 человек - участники и ветераны СВО", - написал Владимиров.

