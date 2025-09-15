Единоросс объявлен победителем довыборов в парламент Калмыкии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На довыборах депутата Народного Хурала Калмыкии победителем признан кандидат от "Единой России" Санал Бембеев, набравший более 80% голосов.

В Калмыкии 14 сентября прошли дополнительные выборы депутата республиканского парламента (Народного Хурала). Также во всех 13 районах Калмыкии прошли местные выборы депутатов районных и сельских собраний, а в Бага-Чоносовском СМО - выборы главы.

Избирком Калмыкии признал состоявшимися дополнительные выборы депутата Народного Хурала и все местные выборы 14 сентября. По данным комиссии, процесс голосования контролировали 352 наблюдателя.

"Выборы состоялись и признаны действительными. Нарушений не зафиксировано", - цитирует слова секретаря республиканского избиркома Натальи Федорченко РИА "Калмыкия".

Победителем в борьбе за мандат депутата парламента в округе №11 признан Санал Бембеев, выдвинутый партией "Единая Россия". Он набрал 80,38% или 5330 голосов при явке в 59,39% - всего на дополнительных выборах проголосовал 6631 избиратель. За Екатерину Шаханову от ЛДПР проголосовали 634 избирателя (9,56%), за Бориса Хамаева от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 602 избирателя (9,08%), следует из официального сообщения Избиркома Калмыкии.

Явка на выборах в районные и сельские собрания депутатов, по словам Федорченко, составила в среднем 49,9%. Самая низкая явка - 32,47% - зафиксирована в Городовиковском районе. В этом же районе некто Поляков жаловался на действия территориальной избирательной комиссии, однако суть его жалобы и результат ее рассмотрения пресс-служба Избиркома Калмыкии не уточнила.

