21:53, 15 сентября 2025

Единоросс объявлен победителем довыборов в парламент Калмыкии

Здание парламента Калмыкии. Фото: Rartat / Wikimedia

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На довыборах депутата Народного Хурала Калмыкии победителем признан кандидат от "Единой России" Санал Бембеев, набравший более 80% голосов. 

В Калмыкии 14 сентября прошли дополнительные выборы депутата республиканского парламента (Народного Хурала). Также во всех 13 районах Калмыкии прошли местные выборы депутатов районных и сельских собраний, а в Бага-Чоносовском СМО - выборы главы. 

Избирком Калмыкии признал состоявшимися дополнительные выборы депутата Народного Хурала и все местные выборы 14 сентября. По данным комиссии, процесс голосования контролировали 352 наблюдателя. 

"Выборы состоялись и признаны действительными. Нарушений не зафиксировано", - цитирует слова секретаря республиканского избиркома Натальи Федорченко РИА "Калмыкия". 

Победителем в борьбе за мандат депутата парламента в округе №11 признан Санал Бембеев, выдвинутый партией "Единая Россия". Он набрал 80,38% или 5330 голосов при явке в 59,39% - всего на дополнительных выборах проголосовал 6631 избиратель. За Екатерину Шаханову от ЛДПР проголосовали 634 избирателя (9,56%), за Бориса Хамаева от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 602 избирателя (9,08%), следует из официального сообщения Избиркома Калмыкии. 

Явка на выборах в районные и сельские собрания депутатов, по словам Федорченко, составила в среднем 49,9%. Самая низкая явка - 32,47% - зафиксирована в Городовиковском районе. В этом же районе некто Поляков жаловался на действия территориальной избирательной комиссии, однако суть его жалобы и результат ее рассмотрения пресс-служба Избиркома Калмыкии не уточнила.

В каких регионах СКФО и ЮФО в сентябре проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор: "Кавказский узел"

