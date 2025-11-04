×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
18:34, 4 ноября 2025

Трое военных из Калмыкии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Санал Леджинов, Мурад Гасаналиев и Данзан Настаев из Целинного района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 187 убитых там военных из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции более 7850 бойцов с юга России, в том числе 184 - из Калмыкии. 

Имена еще троих военнослужащих из Калмыкии, убитых на Украине, обнародовала администрация Целинного района республики, отчитываясь о передаче посмертных наград их родственникам. 

Санал Леджинов, Мурад Гасаналиев и Данзан Настаев посмертно награждены орденами Мужества. Награды Леджинова и Настаева передали их матерям, орден Гасаналиева - его отцу, сообщается в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета. Возраст и детали биографий убитых в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, как минимум 187 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

