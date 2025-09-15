Инцидент со свиной головой у мечети в Адыгее возмутил пользователей Telegram

Пользователи Telegram сочли провокацией действия человека, подбросившего свиную голову к мечети в Адыгее, и призвали найти и наказать его.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края сообщило, что к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе Адыгеи подбросили свиную голову.

Согласно видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, в темное время суток мужчина подошел к забору и надел на один из прутьев ограды свиную голову. Потом мужчина отошел на несколько шагов, держа руки на уровне лица (вероятно, снимая фото или видео на телефон), а затем покинул территорию.

Видеозапись инцидента и сообщение ДУМ были размещены 14 сентября в телеграм-канале "Краснодар и край", на который подписаны 27,2 тысячи пользователей. К 11.35 мск 15 сентября под публикацией размещено 14 комментариев. Их авторы единодушно осудили поступок человека на видео, а некоторые сочли его провокацией.

"Конечно, за денежки работает, [уничижительное слово], и фоткает для отчета заказчику!.. Отловить и наказать!" - написала, в частности, Татьяна Зиновьева.

"Провокация, явно же. Нормальному человеку такое вообще в голову не придёт", - высказалась Elena. "100% провокация", - согласилась Наталья.

Если снимал на видео, значит, провокация

"Вот для чего это надо? Республика мусульманская, живут люди и живут, не стоит к ним с таким лезть!" - написал Павел Семенов. "Зачем это он так? Больной? Весело ему, что ли?" - удивился Микулай. "Если снимал на видео, значит, провокация. Чтобы общество столкнуть к вражде друг к другу", - высказал мнение Сергей.

"Главное не вестись на провокацию, а этого [уничижительное слово] поймают, обязательно", - написала Валентина Захарова. "Ни один нормальный человек не будет оскорблять чужую религию", - предположила Ксюша Ксюша.

Схожие мнения высказали авторы комментариев к публикации об инциденте, размещенной в телеграм-канале "ЧП Майкоп/Республика Адыгея" (62 тысячи подписчиков). "Вполне возможно, что это целенаправленно для стравливания мусульман и немусульман", - предположил, в частности, Gött.

"Пришел, как шакал, ночью, пока никто не видит, нагадил и ушел. На большее душка не хватило. Ничего, кроме жалости, такие люди не вызывают", - написала Aza.

"Провокация сто процентов, на камеру снимает, чтобы видео кому-то отослать", - высказал мнение Retyp. "Он либо больной, либо ему заплатили за провокацию, хотя одно другого не отменяет", - поделился мнением Georg Stay Hard.

Провокатор, найти и наказать!

"Провокатор, найти и наказать!" - призвала Вера Болотина. "Главное, никакого самосуда. Не стоит о него руки марать и вестись на провокацию. Пусть силовики найдут и жёстко мордой в пол", - написал пользователь с ником, состоящим из звездочки.

МВД Адыгеи, по состоянию на 11.35 мск, не сообщило на своем сайте о расследовании инцидента.

Напомним, в октябре 2023 года к памятнику Ахмату Кадырову в Москве также подбросили свиную голову. После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Свинья – запретное в исламе животное, этот инцидент можно расценить как антимусульманскую акцию. Подбрасывание частей мертвого животного само по себе оскорбительно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В декабре 2011 года неизвестные также подбросили к памятнику Кадырову свиные головы, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".