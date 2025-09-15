×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:57, 15 сентября 2025

Инцидент со свиной головой у мечети в Адыгее возмутил пользователей Telegram

Неизвестный одевает свиную голову на забор у мечети в Адыгее. 14 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/krasnodarkray1/62397

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи Telegram сочли провокацией действия человека, подбросившего свиную голову к мечети в Адыгее, и призвали найти и наказать его.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края сообщило, что к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе Адыгеи подбросили свиную голову.

Согласно видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, в темное время суток мужчина подошел к забору и надел на один из прутьев ограды свиную голову. Потом мужчина отошел на несколько шагов, держа руки на уровне лица (вероятно, снимая фото или видео на телефон), а затем покинул территорию.

Видеозапись инцидента и сообщение ДУМ были размещены 14 сентября в телеграм-канале "Краснодар и край", на который подписаны 27,2 тысячи пользователей. К 11.35 мск 15 сентября под публикацией размещено 14 комментариев. Их авторы единодушно осудили поступок человека на видео, а некоторые сочли его провокацией.

"Конечно, за денежки работает, [уничижительное слово], и фоткает для отчета заказчику!.. Отловить и наказать!" - написала, в частности, Татьяна Зиновьева.

"Провокация, явно же. Нормальному человеку такое вообще в голову не придёт", - высказалась Elena. "100% провокация", - согласилась Наталья.

Если снимал на видео, значит, провокация

"Вот для чего это надо? Республика мусульманская, живут люди и живут, не стоит к ним с таким лезть!" - написал Павел Семенов. "Зачем это он так? Больной? Весело ему, что ли?" - удивился Микулай. "Если снимал на видео, значит, провокация. Чтобы общество столкнуть к вражде друг к другу", - высказал мнение Сергей.

"Главное не вестись на провокацию, а этого [уничижительное слово] поймают, обязательно", - написала Валентина Захарова. "Ни один нормальный человек не будет оскорблять чужую религию", - предположила Ксюша Ксюша.

Схожие мнения высказали авторы комментариев к публикации об инциденте, размещенной в телеграм-канале "ЧП Майкоп/Республика Адыгея" (62 тысячи подписчиков). "Вполне возможно, что это целенаправленно для стравливания мусульман и немусульман", - предположил, в частности, Gött.

"Пришел, как шакал, ночью, пока никто не видит, нагадил и ушел. На большее душка не хватило. Ничего, кроме жалости, такие люди не вызывают", - написала Aza.

"Провокация сто процентов, на камеру снимает, чтобы видео кому-то отослать", - высказал мнение Retyp. "Он либо больной, либо ему заплатили за провокацию, хотя одно другого не отменяет", - поделился мнением Georg Stay Hard.

Провокатор, найти и наказать!

"Провокатор, найти и наказать!" - призвала Вера Болотина. "Главное, никакого самосуда. Не стоит о него руки марать и вестись на провокацию. Пусть силовики найдут и жёстко мордой в пол", - написал пользователь с ником, состоящим из звездочки.

МВД Адыгеи, по состоянию на 11.35 мск, не сообщило на своем сайте о расследовании инцидента.

Напомним, в октябре 2023 года к памятнику Ахмату Кадырову в Москве также подбросили свиную голову. После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Свинья – запретное в исламе животное, этот инцидент можно расценить как антимусульманскую акцию. Подбрасывание частей мертвого животного само по себе оскорбительно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В декабре 2011 года неизвестные также подбросили к памятнику Кадырову свиные головы, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мечеть в ауле Козет. Скриншот фото из Telegram-канала ДУМ Адыгеи и Краснодарского края от 14.09.25, https://t.me/dumraikk/2586.
17:24, 14 сентября 2025
Неизвестный оставил свиную голову у мечети в Адыгее
Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
19:38, 13 сентября 2025
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
17:14, 6 сентября 2025
Обломки беспилотников обнаружены в Адыгее и на Кубани
Силовик общается с обманутыми дольщиками. Стопкадр: https://t.me/ostorozhno_novosti/40902
22:58, 4 сентября 2025
Обманутые дольщики подверглись задержанию во время пикета в Адыгее
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Кондратьев и Слюсарь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Юрий Слюсарь. Фото: https://www.donland.ru/
15 сентября 2025, 10:57
Избирком объявил о победе Слюсаря на выборах губернатора Ростовской области

Азербайджанские переселенцы. 15 сентября 2025 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/ocerednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-gorod-kyalbadzar-foto-621202
15 сентября 2025, 07:01
32 азербайджанские семьи возвращены в Кельбаджар

Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14 сентября 2025, 14:24
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок

Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
14 сентября 2025, 11:25
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше