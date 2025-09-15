×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:58, 15 сентября 2025

Самовыдвиженцы победили на выборах глав двух поселений в Волгоградской области

На избирательном участке в Волгоградской области. 14 сентября 2025 г. Фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести" https://gorvesti.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На выборах глав двух сельских поселений в Волгоградской области победили кандидаты-самовыдвиженцы, в остальных 24 поселениях большинство голосов получили кандидаты от "Единой России".

Как писал "Кавказский узел", с 12 по 14 сентября в регионах юга России проходили муниципальные выборы, а в Ростовской области и Краснодарском крае также выборы губернатора. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Предварительные итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления избирком Волгоградской области опубликовал сегодня в своем телеграм-канале по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

"По итогам голосования на выборах глав 26 сельских поселений в 24 поселениях большинство голосов избирателей получили кандидаты, выдвинутые политической партией "Единая Россия", в 2 поселениях – кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения", - говорится в публикации.

В 26 представительных органах муниципалитетов замещалось 185 депутатских мандатов. "Большинство голосов избирателей получили: 160 кандидатов, выдвинутых политической партией "Единая Россия"; 7 кандидатов, выдвинутых политической партией ЛДПР; 5 кандидатов, выдвинутых политической партией КПРФ; 5 кандидатов, выдвинутых политической партией "Новые люди"; 4 кандидата, выдвинутые политической партией "Справедливая Россия – За правду"; 2 кандидата, выдвинутые политической партией "Партия пенсионеров"; 2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения", - отмечается в сообщении.

Явка избирателей составила 36,69%. "Результаты выборов будут определены территориальными избирательными комиссиями, организующими местные выборы", - сообщил избирком.

Материалы о прошедших выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы-2025: юг России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники обращения. Кадр видео, опубликованного V1.ru https://v1.ru/text/gorod/2025/09/14/76028585/
15:23, 14 сентября 2025
Жители Сарпинского острова призвали решить проблему обмеления озер
13:24, 14 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Вадим Лесников. Фото: МКОУ СШ 31, город Петров Вал https://vk.com/public195701026?w=wall-195701026_7184
06:24, 14 сентября 2025
Контрактник из Петрова Вала убит в военной операции
Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
19:38, 13 сентября 2025
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации
БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:33, 13 сентября 2025
Здание волгоградской больницы повреждено в результате атаки дрона
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Кондратьев и Слюсарь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Юрий Слюсарь. Фото: https://www.donland.ru/
15 сентября 2025, 10:57
Избирком объявил о победе Слюсаря на выборах губернатора Ростовской области

Азербайджанские переселенцы. 15 сентября 2025 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/ocerednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-gorod-kyalbadzar-foto-621202
15 сентября 2025, 07:01
32 азербайджанские семьи возвращены в Кельбаджар

Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14 сентября 2025, 14:24
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок

Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
14 сентября 2025, 11:25
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше