Самовыдвиженцы победили на выборах глав двух поселений в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На выборах глав двух сельских поселений в Волгоградской области победили кандидаты-самовыдвиженцы, в остальных 24 поселениях большинство голосов получили кандидаты от "Единой России".

Как писал "Кавказский узел", с 12 по 14 сентября в регионах юга России проходили муниципальные выборы, а в Ростовской области и Краснодарском крае также выборы губернатора. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Предварительные итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления избирком Волгоградской области опубликовал сегодня в своем телеграм-канале по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

"По итогам голосования на выборах глав 26 сельских поселений в 24 поселениях большинство голосов избирателей получили кандидаты, выдвинутые политической партией "Единая Россия", в 2 поселениях – кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения", - говорится в публикации.

В 26 представительных органах муниципалитетов замещалось 185 депутатских мандатов. "Большинство голосов избирателей получили: 160 кандидатов, выдвинутых политической партией "Единая Россия"; 7 кандидатов, выдвинутых политической партией ЛДПР; 5 кандидатов, выдвинутых политической партией КПРФ; 5 кандидатов, выдвинутых политической партией "Новые люди"; 4 кандидата, выдвинутые политической партией "Справедливая Россия – За правду"; 2 кандидата, выдвинутые политической партией "Партия пенсионеров"; 2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения", - отмечается в сообщении.

Явка избирателей составила 36,69%. "Результаты выборов будут определены территориальными избирательными комиссиями, организующими местные выборы", - сообщил избирком.

