×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:59, 15 сентября 2025

Военнослужащий из Прохладного осужден за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Алексея Салова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
23:48 04.01.2023
Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

Военнослужащий по фамилии Салов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Салов без уважительных причин "5 декабря 2024 г. в период мобилизации" не явился к установленному времени в воинскую часть.

"22 апреля 2025 г. Салов был обнаружен в г. Прохладном Кабардино-Балкарской Республики военнослужащими военной комендатуры, а с 5 декабря 2024 г. до 22 апреля 2025 г. Салов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в публикации.

В суде Салов признал вину. "Салову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.

Имя подсудимого в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, обновленной 12 сентября, осужденный – Алексей Салов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:26, 14 сентября 2025
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты в боевых действиях
Отремонтированный мост в Тырныаузе. Фото корреспондента "Кавказского узла".
02:28, 14 сентября 2025
Пенсионеры завершили ремонт моста в Тырныаузе на фоне бездействия властей*
Туристы в Приэльбрусье. Скриншот фото "Курорт Эльбрус" от 31.08.25, https://t.me/elbrusresort/8097
20:38, 13 сентября 2025
Представители турбизнеса сочли допустимыми рекомендации по дресс-коду в Приэльбрусье
19:50, 12 сентября 2025
Число жертв аварии на Эльбрусе увеличилось до трех
Эвакуация людей после аварии с канатной дороге на Эльбрусе. 12 сентября 2025 г. Фото: Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
18:53, 12 сентября 2025
35 человек эвакуированы с Эльбруса после аварии на канатной дороге
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
14:25, 12 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
28
Выборы по-чанкурбински. Заявление кандидата искали в мусорной корзине 
Фото
11:25, 11 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Активисты Лермонтова судятся за срубленные деревья
Фото
13:56, 10 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
О нарушениях в работе кадетской школы в Атажукино
Фото
15:58, 9 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Жители Нижнего Черека просят оставить пастбища в общественном пользовании
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Азербайджанские переселенцы. 15 сентября 2025 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/ocerednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-gorod-kyalbadzar-foto-621202
15 сентября 2025, 07:01
32 азербайджанские семьи возвращены в Кельбаджар

Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14 сентября 2025, 14:24
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок

Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
14 сентября 2025, 11:25
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
14 сентября 2025, 10:25
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше