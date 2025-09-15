×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:57, 15 сентября 2025

Блогер из Анапы сообщила об угрозах за отказ разместить агитацию кандидата

Автор блога chokatella. Стоп-кадр видео из ее Telegram-канала от 14.09.25, https://t.me/chokolatela/5787

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья автора развлекательного блога chokatella столкнулась с угрозами после отказа разместить агитацию одного из кандидатов, баллотирующегося в Анапе. Комментаторы посоветовали ей подать заявление на автора угроз и обнародовать его имя. 

Как писал "Кавказский узел", муниципальные выборы проходили на юге России с 12 по 14 сентября, в Ростовской области и Краснодарском крае голосование шло параллельно с выборами губернатора. Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. За первые два дня выборов активность на губернаторских выборах на Кубани и Ростовской области  выше, чем на муниципальных, там же зафиксированы множественные нарушения.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходили сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор блога chokatella опубликовала 14 сентября видео, в котором сообщила об угрозах за отказ разместить агитацию за кандидата в депутаты горсобрания Анапы. По ее словам, ее мужу дважды звонили представители одного из кандидатов с предложением разместить в сторис в ее блоге видео с призывом голосовать за кандидата. Однако муж оба раза отказался, так как блог "вне политики". После этого стали поступать угрозы, в частности, на видео она привела два голосовых сообщения, которые, по ее словам, "полны матом" и угрозами, ненормативная лексика преимущественно "запикана". "Пусть попробует не выложить <....> Я его щемить начну на каждом повороте. Дышать сам не сможет", - в частности, говорит мужской голос. Имя кандидата блогер называть не стала (на видео оно также "запикано"). 

"Прошу огласки и помощи, это моя защита", - указала она в описании к видео.

Эта запись блогер разместила в своем Telegram-канале, на который подписаны 5599 человек. Запись набрала к 01.59 мск 15 сентября 88 комментариев.

"Заявление в полицию написать, нечего и думать", - отметил Павел Каламбет.

"Отправьте все эти сообщения в ТИК, ЦИК, Интернет-приёмную СК. Не поленитесь пешком сходить, подать бумажные заявления в ОМВД, прокуратуру, СК", - посоветовал Михаил.

"Заявление в полицию. Заявление в прокуратуру с просьбой проконтролировать работу полиции по вашему заявлению. Потому что вы опасаетесь, что полиция недостаточно серьезно отнесется к вашему заявлению. Заявление в комиссию по депутатской этике данной партии. Жалоба лидеру партии. И озвучить фамилию. Иначе все это выглядит как инсценировка", - считает Мария Ивановна.

"Скорее всего будет отказ в возбуждении уголовного дела. Сложно доказать реальную угрозу", - возразил Rome Анапа.

Часть пользователей отметила, что она зря не выложила фамилию кандидата, за которого ей предлагали разместить агитацию. "В нужных местах есть все с фамилиями", - ответила блогер.

В следующем сообщении она поблагодарила аудиторию за поддержку, сказав, что ей позвонило "полгорода". О том, подавала она заявления в полицию или нет, блогер не информировала.

До этого, 13 сентября, она опубликовала фотографию с избирательного участка, на котором на столе лежат пустые бюллетени, которые выдавались на выборах губернатора Краснодарского края и Анапского горсобрания, призвав подписчиков идти на выборы. 

Блог посвящен туризму, отдыху, экологии, размышлениям о жизни. Политические темы в нем не затрагиваются.

На страницу блогера в Instagram* подписаны 77,6 тысячи человек. "Обзор красивых мест, локации, еда", - говорится в описании к блогу. 

Сообщение об угрозах в Instagram* набрало к 01.59 423 комментария. Отвечая на них, она сообщила, что голосовые с угрозами записал не сам кандидат в депутаты, а человек, который просил за него, который также, "между прочим, на должности".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Подсчет голосов. Скриншот фото администрации Сочи от 14.09.25, https://t.me/officialsochi/55064.
23:17, 14 сентября 2025
ЦИК озвучил данные о лидерстве Кондратьева и Слюсаря на выборах губернаторов
Представители от КПРФ обратились к правоохранительным органам. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Александра Сафронова от 14.09.25, https://t.me/redtemnik/5867.
18:24, 14 сентября 2025
Кандидаты и наблюдатели от КПРФ в Анапе призвали обеспечить законность на выборах
Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14:24, 14 сентября 2025
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок
На избирательном участке. Фото: https://minusinsk.info
12:25, 14 сентября 2025
Пользователи Telegram поддержали призыв остановить нарушения на кубанских выборах
Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
10:25, 14 сентября 2025
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14 сентября 2025, 14:24
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок

Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
14 сентября 2025, 11:25
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
14 сентября 2025, 10:25
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении

Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
13 сентября 2025, 19:38
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше