Блогер из Анапы сообщила об угрозах за отказ разместить агитацию кандидата

Семья автора развлекательного блога chokatella столкнулась с угрозами после отказа разместить агитацию одного из кандидатов, баллотирующегося в Анапе. Комментаторы посоветовали ей подать заявление на автора угроз и обнародовать его имя.

Как писал "Кавказский узел", муниципальные выборы проходили на юге России с 12 по 14 сентября, в Ростовской области и Краснодарском крае голосование шло параллельно с выборами губернатора. Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. За первые два дня выборов активность на губернаторских выборах на Кубани и Ростовской области выше, чем на муниципальных, там же зафиксированы множественные нарушения.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходили сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор блога chokatella опубликовала 14 сентября видео, в котором сообщила об угрозах за отказ разместить агитацию за кандидата в депутаты горсобрания Анапы. По ее словам, ее мужу дважды звонили представители одного из кандидатов с предложением разместить в сторис в ее блоге видео с призывом голосовать за кандидата. Однако муж оба раза отказался, так как блог "вне политики". После этого стали поступать угрозы, в частности, на видео она привела два голосовых сообщения, которые, по ее словам, "полны матом" и угрозами, ненормативная лексика преимущественно "запикана". "Пусть попробует не выложить <....> Я его щемить начну на каждом повороте. Дышать сам не сможет", - в частности, говорит мужской голос. Имя кандидата блогер называть не стала (на видео оно также "запикано").

"Прошу огласки и помощи, это моя защита", - указала она в описании к видео.

Эта запись блогер разместила в своем Telegram-канале, на который подписаны 5599 человек. Запись набрала к 01.59 мск 15 сентября 88 комментариев.

"Заявление в полицию написать, нечего и думать", - отметил Павел Каламбет.

"Отправьте все эти сообщения в ТИК, ЦИК, Интернет-приёмную СК. Не поленитесь пешком сходить, подать бумажные заявления в ОМВД, прокуратуру, СК", - посоветовал Михаил.

"Заявление в полицию. Заявление в прокуратуру с просьбой проконтролировать работу полиции по вашему заявлению. Потому что вы опасаетесь, что полиция недостаточно серьезно отнесется к вашему заявлению. Заявление в комиссию по депутатской этике данной партии. Жалоба лидеру партии. И озвучить фамилию. Иначе все это выглядит как инсценировка", - считает Мария Ивановна.

"Скорее всего будет отказ в возбуждении уголовного дела. Сложно доказать реальную угрозу", - возразил Rome Анапа.

Часть пользователей отметила, что она зря не выложила фамилию кандидата, за которого ей предлагали разместить агитацию. "В нужных местах есть все с фамилиями", - ответила блогер.

В следующем сообщении она поблагодарила аудиторию за поддержку, сказав, что ей позвонило "полгорода". О том, подавала она заявления в полицию или нет, блогер не информировала.

До этого, 13 сентября, она опубликовала фотографию с избирательного участка, на котором на столе лежат пустые бюллетени, которые выдавались на выборах губернатора Краснодарского края и Анапского горсобрания, призвав подписчиков идти на выборы.

Блог посвящен туризму, отдыху, экологии, размышлениям о жизни. Политические темы в нем не затрагиваются.

На страницу блогера в Instagram* подписаны 77,6 тысячи человек. "Обзор красивых мест, локации, еда", - говорится в описании к блогу.

Сообщение об угрозах в Instagram* набрало к 01.59 423 комментария. Отвечая на них, она сообщила, что голосовые с угрозами записал не сам кандидат в депутаты, а человек, который просил за него, который также, "между прочим, на должности".

