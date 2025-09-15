Карабахские беженцы связали получение гражданства Армении с надеждами приобрести жилье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беженцам из Нагорного Карабаха тяжело оплачивать аренду квартир после прекращения выплат по программе "40+10". Те из них, кто планирует подать документы на гражданство Армении или уже сделал это, объяснили свое решение надеждами приобрести жилье.

Как писал "Кавказский узел", к 6 сентября более 16 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха и получили гражданство Армении, среди них пять тысяч несовершеннолетних, которые получают гражданство автоматически вслед за родителями. Вынужденные переселенцы неохотно подавали заявления о принятии в гражданство, считая, что они и так являются гражданами Армении, а также надеясь на возвращение в Нагорный Карабах. Власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе. К концу июля число заявлений на получение гражданства Армении от беженцев увеличилось вдвое, при этом сами переселенцы назвали смену паспорта вынужденной мерой - по их словам, гражданство требуется также для трудоустройства.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Число заявлений от беженцев из Нагорного Карабаха, желающих принять гражданство Армении, за последние месяцы увеличилось в несколько раз, сообщила Служба миграции и гражданства Армении. Менять паспорт приходится не только ради жилищной программы, но и для трудоустройства, заявили переселенцы.

В Ереване увеличено число пунктов приема документов на получение гражданства Армении, также внедрены мобильные пункты обслуживания, где принимаются заявления на получение гражданства Армении от беженцев из Нагорного Карабаха, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Службе миграции и гражданства при МВД Армении.

"Объявления о том, где и когда мобильные пункты будут действовать, публикуются заранее через официальные сайты и СМИ. В основном пункты располагаются рядом с подразделениями МВД или рядом со зданием администрации общины. Также действует горячая линия 84-22, куда могут позвонить вынужденные переселенцы, чтобы уточнить день, время и место, когда они могут воспользоваться передвижными пунктами. В рамках мобильного обслуживания вынужденные переселенцы могут обменять паспорта, получить временные свидетельства о защите, подать заявления на получение гражданства Армении. Также могут обратиться в пункты для обмена или получения новых в случае утери водительских удостоверений, свидетельства о праве собственности или свидетельства о регистрации на новом месте проживания", - сказал представитель Службы.

Заявления на получение гражданства Армении от вынужденных переселенцев, по словам чиновника, рассматриваются в ускоренном порядке - в течение максимум двух месяцев вместо четырех или пяти месяцев. "Случаев отказа не зафиксировано", - добавил он.

"В процентном соотношении 16 тысяч - это низкий показатель, если учесть, что несовершеннолетние получают гражданство автоматически", - считает руководитель Центра информации, консультации и поддержки для беженцев из Нагорного Карабаха Лиана Петросян.

"В основном вынужденные переселенцы принимают гражданство Армении, чтоб воспользоваться государственной жилищной программой, чтоб иметь возможность получить сертификаты. Но эта программа не учитывает цены на рынке недвижимости, неплатежеспособность беженцев, нежелание банков сотрудничать с беженцами и правительством. Поэтому показатель числа беженцев, получивших гражданство Армении, такой низкий", - сказала Петросян.

Она отметила, что "уже год действует жилищная программа, из 25 тысяч семей вынужденных переселенцев, которые прибыли в Армению в 2023 году, три тысячи семей изъявили желание стать бенефициарами программы покупки жилья по сертификатам, а число семей, воспользовавшихся сертификатами, не достигает и тысячи".

"Как и год назад, я считаю, что жилищная программа правительства Армении нуждается в доработке, если она действительно направлена на помощь беженцам. Но условия заталкивают беженцев в вечную финансовую кабалу в банках или вынуждают покинуть Армению. А для малочисленных семей просто невозможно заиметь свое жилье", - сказала Петросян.

"Мы не собираемся покидать Армению и надеемся на возвращение в Степанакерт. Я жду, чтоб кто-то из нашего окружения реализовал сертификаты, чтоб посмотреть, как это делается. Но в целом, я думаю, что в итоге, рано или поздно, все те беженцы, которые останутся жить в Армении, примут гражданство хотя бы ради будущего своих детей", - поделилась Элеонора Бабаян, мать двоих детей.

Женщина отметила, что после того как правительственная программа социальной поддержки беженцам "40+10 тысяч драмов на аренду жилья и коммунальные услуги" завершилась, у семьи возникли финансовые проблемы.

"Мы были спокойны, знали, что на аренду жилья есть деньги. Но сейчас весь доход семьи уходит на жилье. Мы с мужем работаем, но зарплаты хватает только платить за однокомнатную квартиру в Ереване. На нужды семьи приходиться как-то выкручиваться. Уже накопились долги. Потому думаем иметь свое жилье и скорее всего подадим документы на гражданство Армении", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Студентка Анжелика Григорян из Мартунинского района Нагорного Карабаха с семьей проживает в городе Абовян. Девушка рассказала, что все члены ее семьи подали документы на получение гражданства.

"Мы решили, что лучше вовремя это сделать, а потом будем решать проблемы с жильем. Я сейчас в поисках работы, чтоб совмещать с учебой и помочь родителям. Ведь цены на жилье очень высокие, придется брать ипотеку в банке. Но я надеюсь, у нас все получится, и будет у моей семьи свое жилье. Многие семьи беженцев мечтают о своем жилье, потому что по-другому не представляем жизнь. Хотя программа по предоставлению сертификатов не соответствует нашим желаниям, не учитывает нужды беженцев, но нас поставили в трудные социальные условия, поэтому всем кажется, что собственное жилье решит многие проблемы", - поделилась девушка.

Мигран Гаспарян из Степанакерта обосновался с семьей в Араратской области Армении. Кроме детей, у него престарелые родители.

"Я нашел стабильную работу в Ереване. Плату за аренду жилья и нужды семьи обеспечиваю. Но вот принять гражданство Армении, чтоб воспользоваться сертификатами, не спешим. Потому что цены на недвижимость высокие, никакие сертификаты не потянут эти цены. Если брать ссуду в банке, то выплачивать не смогу, так как зарплата у меня не такая большая. Лучше пока все оставить так, как есть. Может, что-то изменится в лучшую сторону - для беженцев появятся новые и посильные условия", - поделился мужчина.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.