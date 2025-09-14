×

14:24, 14 сентября 2025

Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок

Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Новороссийске двое молодых людей перекрыли вход на избирательный участок кандидату в депутаты гордумы Артуру Мэю и пропустили его лишь после вмешательства силовиков. Кандидат подал в полицию заявление о нарушении.

Как писал "Кавказский узел", на Кубани с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Кандидат в депутаты гордумы Новороссийска Артур Мэй сегодня сообщил о попытках неизвестных людей не пустить его на избирательный участок. "Начались провокации, неизвестные люди в балаклавах не пускают меня, как кандидата, на избирательный участок", - написал он в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны два молодых человека – один в медицинской маске, другой в балаклаве, стоящие на крыльце перед входом на избирательный участок. Между ними стоит офицер полиции, к которому и обращается Мэй, ведущий видеосъемку.

"Вот эти граждане не пускают меня в участковую избирательную комиссию, - говорит он, а затем обращается к молодым людям. – А что маски-то, балаклавы надели? Что, скрывать есть что?".

Один из молодых людей, к которым обращается кандидат, держит около уха телефон, второй говорит: "Всё нормально". Полицейский предлагает кандидату пройти, и тот поднимается по ступенькам, при этом молодой человек, державший телефон, пытается преградить путь.

"Не пускали, представьте? – сказал Мэй, зайдя в участок и обращаясь к сидящим на стульях вдоль стены женщинам. – Вот, стоят какие-то граждане".

Еще на одном видео, которое опубликовал Мэй, показан разговор сотрудника полиции с этими молодыми людьми. Разговор происходит на улице около здания, полицейский требует от молодого человека снять балаклаву. Тот в ответ произносит фразу "Хорошо, дозор, ничего страшного", - и предлагает полицейскому отойти в сторону, чтобы "не при всех" исполнить распоряжение.

Полицейский настаивает, чтобы тот снял балаклаву "здесь". "Не могу при всех", - отвечает парень и подчиняется лишь после угрозы применения физической силы и спецсредств и составления протокола. После того, как он снял балаклаву, полицейский спрашивает его документы, на что парень отвечает, что их при себе нет. Тогда другой полицейский требует пройти к патрульному автомобилю, и молодой человек подчиняется, а второй идет рядом.

На кадрах еще одного ролика видно, как оба молодых человека заходят в отсек для задержанных полицейского автомобиля, и сотрудник полиции закрывает за ними дверцу. "Подал заявления в полицию по данному нарушению", - сообщил позднее Артур Мэй в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня кандидат Александр Сафронов в видеообращении к главе ЦИК и замглавы администрации президента озвучил сведения о нарушениях на избирательных участках в Краснодарском крае и призвал не допустить фальсификации результатов выборов. Авторы комментариев в Telegram поддержали его призыв.

Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор: "Кавказский узел"

