×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:25, 14 сентября 2025

Пограничник погиб в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

От неосторожного выстрела во время несения службы погиб старший лейтенант Государственной пограничной службы Азербайджана Гусейн Агаев. 

Как писал "Кавказский узел", за 11 месяцев 2024 года погибли по меньшей мере 50 азербайджанских силовиков, из них 28 человек умерли в небоевых условиях, указал в очередном отчете Каспийский институт военных исследований. 

В вооруженных силах Азербайджана регулярно фиксируются небоевые потери. Так, 24 октября 2024 года прокуратура сообщила о гибели от огнестрельного ранения солдата Мурада Гасанова, а 9 ноября в одной из частей Погранслужбы Азербайджана от огнестрельного ранения погиб солдат Хабиб Оруджов. 

Офицер Государственной пограничной службы, старший лейтенант Гусейн Агаев погиб во время несения службы, сообщает сегодня, 14 сентября Oxu.az.

По данным следствия, Агаев погиб в результате выстрела из своего же оружия, произошедшего по неосторожности. Тело его передано семье, его похоронили.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кадр видео задержания гражданина Азербайджана. 8 сентября 2025 г. Скриншот видео ФСБ РФ показала кадры задержания гражданина Азербайджана
15:56, 12 сентября 2025
Задержание гражданина Азербайджана на Ставрополье вызвало взаимные обвинения пользователей соцсетей
Автобусы для отправки переселенцев. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-poselok-gadrut-xodzavendskogo-raiona-i-selo-badara-xodzalinskogo-raiona-otpravlena-pervaya-gruppa-pereselencev-620988
07:57, 12 сентября 2025
Начато возвращение азербайджанских семей в поселок Гадрут и село Бадара
Азер Гасымлы. Фото: https://www.meydan.tv/
05:55, 11 сентября 2025
Допрос в суде по делу Гасымлы обнаружил политический характер его преследования
03:58, 11 сентября 2025
Суд в Баку отказался перевести Фатиму Мовламлы под домашний арест
Задержанный на Ставрополье по делу о теракте гражданин Азербайджана. Скриншот видео Национального антитеррористического комитета от 08.09.25, https://www.youtube.com/watch?v=K-QcpbUgbxQ&t=119s
20:29, 10 сентября 2025
Сообщение о задержании азербайджанца на Ставрополье связано с кризисом в отношениях Москвы и Баку
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
4
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
13 сентября 2025, 19:38
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 09:33
Здание волгоградской больницы повреждено в результате атаки дрона

Электрик. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 07:36
Восстановлена подача электричества в дагестанские сёла

Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
12 сентября 2025, 16:49
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше