Пограничник погиб в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

От неосторожного выстрела во время несения службы погиб старший лейтенант Государственной пограничной службы Азербайджана Гусейн Агаев.

Как писал "Кавказский узел", за 11 месяцев 2024 года погибли по меньшей мере 50 азербайджанских силовиков, из них 28 человек умерли в небоевых условиях, указал в очередном отчете Каспийский институт военных исследований.

В вооруженных силах Азербайджана регулярно фиксируются небоевые потери. Так, 24 октября 2024 года прокуратура сообщила о гибели от огнестрельного ранения солдата Мурада Гасанова, а 9 ноября в одной из частей Погранслужбы Азербайджана от огнестрельного ранения погиб солдат Хабиб Оруджов.

Офицер Государственной пограничной службы, старший лейтенант Гусейн Агаев погиб во время несения службы, сообщает сегодня, 14 сентября Oxu.az.

По данным следствия, Агаев погиб в результате выстрела из своего же оружия, произошедшего по неосторожности. Тело его передано семье, его похоронили.

