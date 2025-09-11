Суд в Баку отказался перевести Фатиму Мовламлы под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения журналистке Фатиме Мовламлы, арестованной по делу Meydan TV, несмотря на завершение расследования.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Фатима Мовламлы с 1 марта находится под арестом по делу Meydan TV. Вместе с ней по делу проходили еще десять человек: журналисты Meydan TV Айнур Эльгюнеш, ​​Нурлан Гахраманлы (Либре) и Айтадж Ахмедова (Тапдыг), Рамин Деко (Джабраилзаде), Айсель Умудова, Хаяла Агаева, Натиг Джавадлы, главный редактор сайта argument.az Шамшад Ага (Агаев), журналистка "Голоса Америки" Ульвия Али (Гулиева), а также гражданский активист Ульви Тахиров. В июне сроки предварительного заключения обвиняемых были продлены на три месяца. В конце августа стало известно, что расследование завершено, при этом в деле Meydan TV появился 12-й подозреваемый, фотожурналист Ахмед Мухтар.

Жалобу о замене Мовламлы меры пресечения в виде ареста на домашний арест Бакинский апелляционный суд рассмотрел в закрытом режиме, судья отклонил ходатайство защиты, сообщает 10 сентября Meydan TV.

Мать Фатимы Мовламлы возмущена, что арестованным журналистам предъявлены обвинения по восьми уголовным статьям. Она отметила, что Фатима Мовламлы не была штатным сотрудником Meydan TV, а лишь предоставляла изданию свои материалы.

“Фатима говорит, что знала, что ее арестуют. Они несправедливо арестовали наших детей. Наши дети – наша гордость, мы гордимся ими”, – заявила мать журналистки Вусала Мовланова.

Арестованные журналисты не признают себя виновными и заявляют, что их преследуют за критику властей. 15 августа обвиняемые по делу Meydan TV распространили заявление о том, что "власти готовятся к новой фальсификации". "Мы обращаемся к властям: если ваши ожидания потерпели фиаско, не компенсируйте это очередной фальсификацией. В наших действиях нет состава преступления. Журналистика — не преступление!" — говорилось в заявлении.

Наряду с сотрудниками Meydan TV преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

