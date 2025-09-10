×

Кавказский узел

16:51, 10 сентября 2025

Жители Буйнакска пожаловались на отсутствие подвоза воды

Подвоз воды в Буйнакске. Фото: https://vestiagula.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Воды в части Буйнакска нет с 9 сентября, но жители улиц, оставшихся без водоснабжения, не смогли воспользоваться обещанным властями подвозом воды, так как до сих пор не опубликован график работы водовозов.

Как писал "Кавказский узел" водоснабжение Буйнакска прекращено 9 сентября из-за аварии на водопроводных сетях. Без воды остались жители более 15 улиц и нескольких поселков, а также шесть детских садов, и три школы.

10 сентября администрация Буйнакска сообщила в своем Telegram-канале, что в связи с произошедшей утечкой на водоводе, специалистами ГУП "Дагводоканал" проводятся аварийно-восстановительные работы, и подача воды в ряд районов города ограничена.

«В период отсутствия водоснабжения, социально значимым объектам, а также жителям города осуществляется подвоз воды водовозами. По словам специалистов, ориентировочная дата завершения работ - 11 сентября», - говорится в публикации.

График подвоза воды по улицам города на сайте мэрии и на странице в Telegram-канале по состоянию на 16.00  мск 10 сентября не опубликован.

Воды нет с 9 сентября, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Буйнакска, живущий на улице Гоголева, Арсен. «Подвоза воды на нашей улице не видел. Приходится покупать бутилированную воду. Сегодня, 10 сентября, в городе был сильный ливень, улицы затопило, невозможно было добраться вовремя до магазина», - рассказал мужчина.

«Воды нет с 9 сентября. Графика подвоза воды нигде не нашли. Детям надо перед школой постирать вещи, приготовить еду, а воды нет», - рассказала Марьям.

«У нас в частном доме стоит большая емкость для запаса воды, благодаря этому спасаемся. Ребенка не отправили в садик, сказали там воды нет. Пусть лучше сидит дома, боимся, что прихватит какую-нибудь инфекцию», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" проживающая на  улице Чкалова Аминат.

Все опрошенные горожане сообщили, что после длительных перебоев с водой в июне водоснабжение не было нормализовано в полном объеме,
перебои с водой, к примеру, слабый напор, случались регулярно.

В июне в Буйнакске возникли длительные перебои с подачей воды, тогда проблемы объяснялись поломкой насоса на насосной станции "Чиркей – Буйнакск". Горожане, которым более недели пришлось покупать воду, жаловались, что водоснабжение прерывается регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно. 

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

