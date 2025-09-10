×

14:51, 10 сентября 2025

Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии

Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бюро по демократическим институтам и правам человека сообщило, что не сможет прислать в Грузию миссию наблюдателей за местными выборами, поскольку приглашение от властей Грузии запоздало. ЦИК Грузии объявил, о присутствии наблюдателей из 16 международных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября, грузинские власти, которые ранее отказались приглашать наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ на муниципальные выборы, все же направили им приглашение. В июне руководство страны заявили, что выборы в органы местного самоуправления не входят в компетенцию бюро.

Муниципальные выборы в Грузии запланированы на 4 октября.

«Приглашение наблюдать за местными выборами, которые состоятся 4 октября, менее чем за месяц до дня выборов, не оставляет достаточно времени для проведения достоверного и значимого наблюдения», - заявило ОБСЕ/БДИПЧ в заявлении на своем сайте.

Прозрачное и достоверное наблюдение за выборами требует тщательной подготовки и возможности доступа к ключевым этапам избирательного процесса в соответствии с нашей комплексной методологией. «К сожалению, решение грузинских властей пригласить нас на столь позднем этапе не позволяет провести значимое наблюдение, и БДИПЧ не сможет развернуть миссию по наблюдению за выборами. Тем не менее, мы надеемся продолжить наше многолетнее сотрудничество с грузинскими институтами и гражданским обществом в целях укрепления демократии и прав человека», – заявила директор БДИПЧ Мария Телалян.

В заявлении отмечено, что в своих контактах с властями Грузии БДИПЧ постоянно подчеркивает важность своевременного направления приглашения для обеспечения достоверного и всестороннего наблюдения за выборами.

В прошлом БДИПЧ своевременно получало от Грузии приглашения на наблюдение за местными выборами в 2006, 2010, 2014, 2017 и 2021 годах, что позволяло организации подготовиться. «Как государство-участник ОБСЕ, Грузия взяла на себя обязательство проводить демократические выборы в соответствии с международными стандартами. Хотя БДИПЧ не комментирует выборы, которые оно не наблюдает, Бюро будет продолжать следить за событиями в Грузии во всех областях, охватываемых его мандатом, включая демократическое управление, основные свободы и верховенство права», — резюмируется сообщении.

В Центральной избирательной комиссии Грузии решение ОБСЕ/БДИПЧ назвали «печальным». «Для того, чтобы существовала здоровая избирательная среда, необходимо наблюдение. Мы приветствуем все организации, которые в установленные законом сроки представят соответствующую документацию для регистрации в избирательной администрации», – цитирует слова пресс-секретаря ЦИК Натии Иоселиани. По информации ЦИК, зарегистрированы 16 международных и 9 местных наблюдательных организаций. На выборах в том числе будут представлены наблюдатели из избиркомов ЮАР, Турции, Иордании, Туниса, Кыргызстана, Мальдивской Республики, Эфиопии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Болгарии.

Напомним, что в декабре 2024 года ОБСЕ/БДИПЧ опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии, в котором говорилось, что они прошли на фоне серьезных опасений по поводу влияния на их итоги принятого закона об иноагентах, а также на фоне давления на избирателей, а правящая партия имела "многочисленные преимущества". Однако в отчете также отмечается, что подготовка к выборам была хорошо организована, но были допущены частые нарушения. При этом БДИПЧ отметило, что организация не признает или одобряет результаты выборов, а лишь дает рекомендации по улучшению порядка их проведения. Ираклий Кобахидзе остался доволен отчетом, из которого, как он утверждает, следует, что выборы были "свободными и конкурентными".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

