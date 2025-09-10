Проезд по двум трассам в Дагестане остается закрытым после схода селей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорожные рабочие продолжают расчистку двух участков дорог в Цумадинском районе, перекрытых после схода селей, на одном из них организован объезд. Последствия камнепада на автодороге в Тляратинском районе устранены.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября "Дагестанавтодор" сообщил, что сход селей произошел на двух дорогах в Цумадинском районе: на девятом километре автодороги Агвали - Шаури - Кидеро - Хварши и на втором километре автодороги Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини. Движение там было перекрыто, как и в Тляратинском районе, где на первом километре трассы Хидиб - Нойрух произошёл камнепад.

По состоянию на 10.00 мск, в Цумадинском районе на автодороге Агвали - Шаури - Кидеро - Хварши, где произошел сход селя, обеспечен проезд по объездному маршруту, сообщает в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

Работы по расчистке селевых масс продолжаются

"Работы по расчистке селевых масс продолжаются. Задействована одна единица техники - экскаватор", - говорится в публикации.

При этом на автодороге Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини, где "произошел сход селевого потока и размыв полки дороги", движение по-прежнему закрыто. "Ведутся работы по восстановлению полки дороги. Задействована одна единица техники - экскаватор", - сообщило ведомство.

Движение по трассе в Тляратинском районе к 10.00 мск уже возобновлено, следует из публикации.

По состоянию на 10.55 мск, под ней не размещено ни одного комментария, как и под сообщением от 9 сентября о начале расчистки трасс. Администрации Цумадинского и Тляратинского районов, как и управление МЧС по Дагестану, в своих телеграм-каналах не прокомментировали сход селей и камнепад.

В селе Хварши, согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года, размещенным на сайте Росстата, живут 147 человек. Согласно данным сервиса "Яндекс карты", школ в селе нет.

В селах Нижнее Хваршини и Верхнее Хваршини, по данным "Яндекс карт", есть по одной школе. В этих селах, по данным Росстата, в 2020 году числятся соответственно 403 человека и 292 человека.

Напомним, с 15 по 17 апреля после проливных дождей и обильного снегопада без транспортного сообщения остались 68 населенных пунктов в 16 районах Дагестана. Лишь 20 апреля дорожные рабочие восстановили проезд ко всем селам.

Ранее, 10 апреля, лавина сошла на автодорогу Тлярата - Хадиял в Тляратинском районе. В результате три населенных пункта - села Хадиял, Гиндиб и Кардиб - остались без связи с внешним миром, поскольку объездной дороги к ним нет.

Села Тляратинского района и ранее оказывались заблокированными из-за происшествий на автотрассе. Так, в июле 2022 года обвал горной породы перекрыл трассу, и в результате жители 13 сел остались без транспортного сообщения.

В марте 2021 года транспортное сообщение с этими же тремя селами (Хадиял, Гиндиб и Кардиб) было прервано после схода лавины на автодорогу. Тогда автотрассу расчистили в тот же день.