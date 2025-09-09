Движение по трассам двух районов Дагестана нарушено после сходов селя и камнепада
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Проезд машин по двум дорогам в Цумадинском районе закрыт после схода селей, а в Тляратинском районе движение по трассе перекрыто после обвала скальных пород.
Сход селя произошел в Цумадинском районе на автодороге Агвали - Шаури - Кидеро - Хварши, сообщает сегодня "Дагестанавтодор". "Движение автотранспорта временно закрыто. Ведутся работы по расчистке", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.
В этом же районе движение машин закрыто после схода селя на автодороге «Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини». "На место для расчистки перебрасывается 1 единица техники - экскаватор", - пояснило ведомство.
В Тляратинском районе закрыто движение машин по трассе «Хидиб - Нойрух», где "на участке км 1 произошёл обвал скальных пород". "Ведутся работы по расчистке. Задействована 1 единица техники - бульдозер", - отчитался «Дагестанавтодор».
По состоянию на 14.20 мск, под этим сообщением, как и под другими публикациями ведомства, не опубликовано ни одного комментария.
"Кавказский узел" писал также, что с 15 по 17 апреля после проливных дождей и обильного снегопада без транспортного сообщения остались 68 населенных пунктов в 16 районах Дагестана. Лишь 20 апреля дорожные рабочие восстановили проезд ко всем селам.
