Главная   /   Лента новостей
14:28, 9 сентября 2025

Движение по трассам двух районов Дагестана нарушено после сходов селя и камнепада

Дорога в Дагестане. Сентябрь 2025 г. Фото: Минтранс Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезд машин по двум дорогам в Цумадинском районе закрыт после схода селей, а в Тляратинском районе движение по трассе перекрыто после обвала скальных пород.

Сход селя произошел в Цумадинском районе на автодороге Агвали - Шаури - Кидеро - Хварши, сообщает сегодня "Дагестанавтодор". "Движение автотранспорта временно закрыто. Ведутся работы по расчистке", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В этом же районе движение машин закрыто после схода селя на автодороге «Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини». "На место для расчистки перебрасывается 1 единица техники - экскаватор", - пояснило ведомство.

В Тляратинском районе закрыто движение машин по трассе «Хидиб - Нойрух», где "на участке км 1 произошёл обвал скальных пород". "Ведутся работы по расчистке. Задействована 1 единица техники - бульдозер", - отчитался «Дагестанавтодор».

По состоянию на 14.20 мск, под этим сообщением, как и под другими публикациями ведомства, не опубликовано ни одного комментария.

"Кавказский узел" писал также, что с 15 по 17 апреля после проливных дождей и обильного снегопада без транспортного сообщения остались 68 населенных пунктов в 16 районах Дагестана. Лишь 20 апреля дорожные рабочие восстановили проезд ко всем селам.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

