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07:38, 11 апреля 2025

Проезд к трем селам заблокирован в Дагестане после схода лавины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тляратинском районе Дагестана на автомобильную дорогу сошла снежная лавины, три населенных пункта остались без связи с внешним миром.

По данным Госавтоинспекции Дагестана, сход лавины произошел на 13-м километре автомобильной дороги Тлярата - Хадиял, эта дорога была закрыта для движения.

"В результате схода лавины пострадавших и жертв нет, - говорится в телеграм-канале ведомства. - На данный момент без связи остались три населенных пункта: села Хадиял, Гиндиб и Кардиб. Движение на данном участке автодороги временно прекращено, объездной дороги для автотранспорта не имеется".

Специализированные службы работают над устранением последствий схода лавины и восстановлением транспортного сообщения, сообщила госавтоинспекция республики в 23.32 мск 10 апреля.

"Кавказский узел" ранее писал, что 27 февраля лавина объемом 1200 кубометров сошла на автодорогу местного значения Метрада - Хушет в районе села Верхнее Хваршини. Тогда без транспортного сообщения остались четыре села в Цумадинском районе. 21 февраля в результате схода лавины на автодороге Тлярата - Камилух был перекрыт проезд к 14 селам Тляратинского района. 22 февраля транспортное сообщение было восстановлено с 10 населенными пунктами, еще четыре села оставались заблокированными. Движение к ним было восстановлено 23 февраля.

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Автор: "Кавказский узел"

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