Четыре дагестанских села заблокированы после схода лавины

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Без транспортного сообщения остались четыре села в Цумадинском районе.

Лавина объемом 1200 куб. метров сошла вечером 27 февраля на автодорогу местного значения "Метрада - Хушет" в районе села Верхнее Хваршини, сообщило управление МЧС по Дагестану.

"Дорога закрыта. Без транспортного сообщения остаются четыре села", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".

По данным МЧС, в этих селах проживают 1500 человек, в том числе 600 детей. Жертв и разрушений в результате схода лавины нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 21 февраля в результате схода лавины на автодороге Тлярата - Камилух был перекрыт проезд к 14 селам Тляратинского района. 22 февраля транспортное сообщение было восстановлено с 10 населенными пунктами, еще четыре села оставались заблокированными. Движение к ним было восстановлено 23 февраля.

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