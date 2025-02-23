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13:00, 23 февраля 2025

Восстановлено движение к четырем дагестанским селам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие расчистили дорогу к четырем селам Тляратинского района, которые были заблокированы после схода лавины.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля в результате схода лавины на автодороге Тлярата - Камилух был перекрыт проезд к 14 селам Тляратинского района. 22 февраля транспортное сообщение было восстановлено с 10 населенными пунктами, еще четыре села оставались заблокированными.

Участок автодороги «Тлярата – Камилух» открыт, сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Транспортное сообщение со всеми 14 населенными пунктами восстановлено.  Работы по расчистке дороги продолжаются. Задействованы 3 единицы техники – бульдозеры ДТ-75", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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