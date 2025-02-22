Восстановлено движение к 10 селам Дагестана

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Проезд к 10 селам Тляратинского района восстановлен, еще четыре села остаются заблокированными в результате схода лавины.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 февраля в результате схода лавины на автодороге Тлярата - Камелюх был перекрыт проезд к 14 селам Дагестана.

Без транспортного сообщения остаются четыре населенных пункта Тляратинского района, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Минтранс Дагестана.

"Автомобильная дорога местного значения «Тлярата – Камилух», на участке км 30 – км 45, временно закрыта. Участок дороги с км 10 по км 30 открыт для движения автотранспорта, и транспортное сообщение восстановлено с 10 населенными пунктами Тляратинского района. Работы по расчистке дороги продолжаются", - говорится в публикации.

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