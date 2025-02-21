Проезд к 14 селам Дагестана закрыт после схода лавины

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В результате схода лавины приостановлено автомобильное движение к 14 селам Дагестана.

Автомобильное сообщение с 14 населенными пунктами в Дагестане прекращено в результате схода лавины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской ГАИ.

Сообщение в телеграм-канале ведомства размещено в 06.39 мск. "В результате схода лавины на 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения", - говорится в сообщении.

Села, проезд к которым закрыт, в публикациях не перечислены. По состоянию на 09.17 мск, ведомство не опубликовало новую информацию о ситуации.

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