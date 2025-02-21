RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:18, 21 февраля 2025

Проезд к 14 селам Дагестана закрыт после схода лавины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате схода лавины приостановлено автомобильное движение к 14 селам Дагестана.

Автомобильное сообщение с 14 населенными пунктами в Дагестане прекращено в результате схода лавины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской ГАИ.

Сообщение в телеграм-канале ведомства размещено в 06.39 мск. "В результате схода лавины на 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения", - говорится в сообщении.

Села, проезд к которым закрыт, в публикациях не перечислены. По состоянию на 09.17 мск, ведомство не опубликовало новую информацию о ситуации.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:58, 21 февраля 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
15:43, 20 февраля 2025
Четыре военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
13:56, 20 февраля 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
13:48, 20 февраля 2025
Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы
13:36, 20 февраля 2025
Число ожидающих в очереди на "Верхнем Ларсе" грузовиков достигло почти 2 тысяч
12:10, 20 февраля 2025
3
 Власти Кубани отреагировали на угрозы кризиса туристической отрасли в районе экокатастрофы
Все события дня
Новости
09:58, 21 февраля 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Фуры протестующих дальнобойщиков в Волгограде. Скриншот видео https://youtu.be/SjCnyTbO0Go
08:05, 21 февраля 2025
Жалоба дальнобойщиков Путину привлекла внимание к сбоям "Платона"
Магомед-Али Султанов. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=co5o3KUH0RU
05:47, 21 февраля 2025
Верховный суд Дагестана счел законной приостановку дела об убийстве Султанова
Протокол итогов собрания жителей села Хубар, скриншот видео тг-канала https://t.me/KhadulaevShamil/10406
03:49, 21 февраля 2025
Жители села Хубар готовят акцию протеста в Москве после слов Меликова
Забастовка педагогов в селе Хубар. Фото: https://chernovik.net/news/bunt-uchiteley-seleniya-khubar-svyazan-s-zemelnym-sporom-zemlya-sela-ushla-v-upravlenie
17:15, 20 февраля 2025
Депутат Госдумы объяснил подоплеку конфликта в селе Хубар
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Все блоги
Справочник
Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Марии Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Блогеры
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
20 февраля 2025, 17:55
Продлен арест Заремы Мусаевой

Кадр видео извинений водителя из Гудермесского района. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DGQeesMMRqZ/
20 февраля 2025, 15:00
Житель Чечни извинился за катание детей в кузове грузовика

Cостояние синагоги в Дербенте после атаки боевиков. Скриншот видео Новости ННТ, 24.06.24 https://t.me/newsnnt/7009 -
20 февраля 2025, 10:23
Завершено расследование дела Магомеда Кагирова

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
19 февраля 2025, 17:24
Журналистка Надежда Кеворкова оставлена под стражей

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше