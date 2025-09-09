×

01:52, 9 сентября 2025

Два жителя Кабардино-Балкарии заподозрены в хищении госсубсидии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бюджетные средства, выделенные на создание туристического центра в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, были похищены. 

Уголовное дело о хищении бюджетных средств расследует управление ФСБ по Кабардино-Балкарии. Предварительный ущерб оценивается в 60 млн рублей. 

Подозреваемые в сообщении силовиков названы “жителями” республики, их профессиональный статус не уточняется, как и личные данные. “Фигуранты получили субсидию для создания туристического центра на территории Эльбрусского района, но взятые на себя обязательства не выполнили, а полученные деньги похитили”, - приводит сообщение ФСБ “Интерфакс-Юг”. 

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Эта статья предусматривает до десяти лет заключения.

В мае 2024 года активист Артур Байдаев записал видео о том, что особо охраняемая территория нацпарка "Приэльбрусье" загрязняется канализационными стоками рядом с гостиницей для туристов и микрорайоном "Иткол". Он призвал чиновников принять меры. Спустя несколько месяцев активист сообщил, что власти не реагируют на жалобы. 

"Кавказский узел" также писал, что в августе несколько чиновников Карабудахкентского района Дагестана были заподозрены в превышении полномочий при сделке с земельным участком. Следствие оценило ущерб в 15 миллионов рублей.

Автор: "Кавказский узел"

