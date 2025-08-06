Чиновники в Дагестане заподозрены в махинациях с землей
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Несколько чиновников Карабудахкентского района подозреваются в превышении полномочий по делу с земельным участком. Следствие оценило ущерб в на 15 миллионов рублей.
Как писал "Кавказский узел", суд отправил в следственный изолятор главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева, обвиняемого в мошенничестве. Амиралиев приходится племянником экс-госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову.
Арест главы Карабудахкентского района республики Махмуда Амиралиева связан с нарушениями при выдаче земли, также нецелевым использованием субсидий, заявил ранее глава Дагестана Сергей Меликов.
Сотрудники администрации Карабудахкентского района Республики Дагестан стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Об этом стало известно после обысков в районной администрации и домах подозреваемых.
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 годы должностные лица, имена которых не указаны, подготовили распоряжение главы администрации об образовании участка для «организации личного подсобного хозяйства» из земель сельскохозяйственного назначения в селе Манаскент.
«(Участок) был предоставлен в аренду местному жителю сроком на 20 лет, и в последующем передан в собственность. В октябре 2024 года данный участок по договору купли-продажи был реализован третьему лицу и разделен на 47 земельных участков», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Следком подчеркнул, что государству был нанесен ущерб на сумму более 15 млн рублей.
Напомним, что 25 июня силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого с утра того же дня проходили обыски. Позднее он был освобожден под подписку о невыезде. Сегодня следователи рапортовали о причастности Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта». У него и других фигурантов дела о мошенничестве изъято имущество на 3 миллиарда рублей
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