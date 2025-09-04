Адвокаты оценили шансы на наказание силовиков за пытки жителя Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Привлечь к ответственности силовиков в Карачаево-Черкесии за пытки задержанного возможно, но ключевым аргументом должны стать выводы судмедэксперта.

Как писал "Кавказский узел", в августе стало известно, что 31-летний житель станицы Преградной Сергей был задержан после драки с двумя молодыми людьми и подвергся пыткам в отделе силовой структуры. Врач Урупской райбольницы зафиксировал у него гематомы по всему телу. Семья пострадавшего пожаловалась на действия силовиков в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

По словам родственников мужчины, силовики били его ногами, таскали за волосы, надевали на голову пакет, отчего Сергей терял сознание, а также подвергли сексуализированному насилию. Как указали родственники, силовики требовали от задержанного признаться в убийстве, смеялись над его верой (иудаизмом) и под угрозой насилия заставили петь песни про "оперов" и Бога, снимая это на видео.

Историю с жителем Карачаево-Черкесии прокомментировали "Кавказскому узлу" не участвующие в деле адвокаты Александр Польченко, Заур Хуров и Тимофей Широков.

Александр Польченко, который защищал жителей Карачаево-Черкесии, считает, что случаи пыток в республике редки. Что касается ситуации с Сергеем, то, по его мнению, если история достоверна, то есть шансы привлечь силовиков к ответственности.

"У меня в адвокатской практике подобных случаев не было. Зачастую низкий уровень квалификации оперативных сотрудников и погоня за быстрым раскрытием преступлений приводят к таким событиям", - пояснил Польченко.

Основным доказательством должно стать медицинское освидетельствование

Заур Хуров, который также работал в Карачаево-Черкесии, подтвердил, что есть шансы привлечь силовиков к ответственности. "Но основным доказательством должно стать медицинское освидетельствование. Его надо было провести сразу, как его отпустили. То есть он должен был, как вышел от них, пойти к судмедэксперту, чтобы тот зафиксировал все телесные повреждения, давность их образования, локализацию, тяжесть причиненных телесных повреждений", - отметил Хуров.

Заявления о пытках редко доходят до суда, заметил в свою очередь Тимофей Широков. "Иногда сразу регистрируют как сообщение о преступлении, если всё четко и предельно ясно. Но, как правило, просто регистрируют материалы и направляют на проверку. Чаще всего это всё равно не доходит до суда. Даже при наличии медицинского освидетельствования, если, кроме него, всё строится только на показаниях потерпевшего. Только если что-то из ряда вон выходящее, - допустим, человек умер. А если никаких там тяжких телесных повреждений нет, то практически никогда не дают хода делу", - поделился наблюдениями адвокат.

В сентябре 2022 года правозащитная организация "Команда против пыток" (включена в реестр иностранных агентов) констатировала, что следователи в СКФО в 87% случаев отказываются возбуждать уголовные дела после проверок жалоб на пытки. За 19 лет работы на Северном Кавказе юристам не удалось добиться ни одного обвинительного приговора силовикам по делам о пытках, указали авторы исследования, охватившего Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

Иногда из "любви к искусству" прессуют даже в тех ситуациях, когда и все доказательства есть

По мнению адвоката, силовики всегда оказывают на задержанных давление ("прессуют"). "Прессуют всегда, особенно по тяжким, по особо тяжким преступлениям, всегда и везде, и вне зависимости от того, КЧР или Московская область. Не прессуют, когда нет необходимости, есть полная доказательная база. Но иногда из "любви к искусству" прессуют даже в тех ситуациях, когда и все доказательства есть", - сказал Широков.

Местный журналист, знакомый с реалиями Карачаево-Черкесии, на условиях анонимности прокомментировал "Кавказскому узлу" информацию о насмешках силовиков над иудаизмом. Он высказал мнение, что ранее проявлений антисемитизма на Северном Кавказе не было.

"Я не помню, чтобы в советское время на Северном Кавказе были какие-то антисемитские настроения. У нас во время [Второй мировой] войны евреев прятали от немцев… Например, в Нальчике еврейская колония, горские евреи, не успели эвакуироваться. Это где-то больше тысячи человек. И вот местные сказали, когда немцы начали спрашивать, что это таты - дагестанцы, мусульмане, не трогайте их. И никто не заложил, и они благополучно пережили оккупацию", - рассказал журналист, затруднившись связать случай с Сергеем с событиями в Палестине.

Напомним, Карачаево-Черкесия была одной из трех республик СКФО, в которых в октябре 2023 года прошли массовые антисемитские акции. Участники пропалестинского митинга в Черкесске требовали от местных властей не пускать приезжих и беженцев из Израиля в Карачаево-Черкесию и выселить уже проживающих в республике. Полицейские составили протоколы об административных нарушениях на 34 участников акции.

Антисемитские акции проходили также в Дагестане и Кабардино-Балкарии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".