19:05, 16 августа 2025

Родные жителя Карачаево-Черкесии заявили о его пытках силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Карачаево-Черкесии подвергся пыткам и сексуализированному насилию в отделении силовой структуры, заявили его родные, потребовав проверить действия силовиков.

31-летний житель станицы Преградной Сергей был задержан после драки с двумя молодыми людьми. Его родные сообщили, что поводом для конфликта стал брошенный на участок Сергея предмет, который взорвался. В результате один из молодых людей скрылся, второй госпитализирован, сообщают "Осторожно, новости".

В отделе силовой структуры, по словам родных Сергея, его били ногами, таскали за волосы, душили и угрожали сексуальным насилием. Также один из силовиков, вставлял дубинку в задний проход задержанного, наступал на гениталии и душил. Ему на голову надевали пакет, и Сергей терял сознание. 

По словам родных Сергея, силовики требовали от него признаться в убийстве, смеялись над его верой (иудаизм) и, под угрозой физического и сексуального насилия, заставили спеть песни про "оперов" и Бога, снимая все это на видео.

Экспертиза в Урупской районной больнице зафиксировала множественные гематомы по всему телу (заключение врача приложено к публикации, - прим. "Кавказского узла").

Сейчас Сергей находится дома. Его семья направила жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить действия силовиков

Автор: "Кавказский узел"

Баку и Москва: напряжение нарастает

Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

