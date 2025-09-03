×

22:51, 3 сентября 2025

Жена Полада Гасанова выразила тревогу за его жизнь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключенный в тюрьму журналист Полад Асланов голодает уже шесть дней, сообщила его жена.

Как писал "Кавказский узел", главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов, осужденный по делу о госизмене, объявил голодовку в колонии, протестуя против ужесточения условий содержания. Причиной голодовки стал персональный запрет пользоваться кухней и холодильником медчасти.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Полада Асланова.

Полад Асланов продолжает голодовку, требуя предоставить ему результаты УЗИ, которое он прошёл 18 июля. Об этом сегодня сообщила на своей странице в Facebook* Гульмира Асланова, супруга журналиста.

Асланова добавила, что также подала жалобу в главное медицинское управление министерства юстиции. Она жалуется на то, что ей не только не выдали результаты УЗИ мужа, но и вообще не пускают в медпункт.

"Муж пробыл в медпункте всего 38 дней после перевода в УИС-15 в ноябре прошлого года, а затем был переведён на зону. Несмотря на это, ему разрешали пользоваться кухней медпункта полчаса в день. Теперь его туда даже не пускают", — отметила она.

Асланова считает сокрытие результатов УЗИ целенаправленным: "Они играют со здоровьем Полада Асланова. Затягивая ответ, они ждут, когда у него обострится проблема с печенью".

Она также сообщила, что они обратились к уполномоченному по правам человека, которая, в свою очередь, направила жалобу в главное медицинское управление министерства юстиции. В ответном письме указывалось, что в 2020 году Асланов был признан "практически здоровым".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

