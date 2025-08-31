Сочинцы раскритиковали прямую линию с главой города

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прямую линию с главой Сочи Андреем Прошуниным сочинцы назвали профанацией, заявив, что не смогли задать свои вопросы или не получили на них ответы.

28 августа прошла прямая линия с главой Сочи Андреем Прошуниным, его заместителями и главами районов.

По информации пресс-службы мэрии, она «длилась почти четыре часа». Представитель администрации назвал это мероприятие «Первой прямой линией главы Сочи». Вопросы граждане задавали посредством интернета и через колл-центр, некоторые записывали видеообращения. Также в студии присутствовали представители федеральных, краевых и городских СМИ, педагоги, молодежные активисты, ветераны СВО.

"Вопросы, которые задавали сочинцы, касались строительства новых объектов образования, мер поддержки педагогов, участников СВО, многодетных семей, ремонта дорог, коммунальных сетей, открытия новых молодежных центров и благоустройства парков в районах. За неделю на прямую линию поступили десятки вопросов из всех районов о дальнейших планах города по развитию платного парковочного пространства и преференций для местных жителей. Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что стоимость платной парковки для сочинцев снизится в 10 раз благодаря внедрению новых авансовых парковочных разрешений. В общей сложности во время Прямой линии глава Сочи ответил на 35 вопросов горожан», - отметили в пресс службе администрации города. Там считают, что Глава и его команда «хорошо справились с целями и задачами прямой линии и ответили на волновавшие сочинцев основные вопросы».

На первую прямую линию поступило более 1200 вопросов

По информации пресс-службы, "на первую прямую линию поступило более 1200 вопросов, принятых колл-центром и зафиксированных на интернет-площадках МЦУ". "Все они переданы в работу профильным подразделениям администрации, заявители в обязательном порядке получат подробный официальный ответ", - говорится в пресс-релизе мэрии.

Однако, сочинцы раскритиковали проведение прямой линии. 30 августа некоторые горожане получили реакцию администрации города на свои вопросы. Эту реакцию они назвали «очередными отписками».

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" сочинцы заявили, что прямая линия - это профанация на фоне грядущих выборов депутатов в местный законодательный орган.

Считаю прямую линию главы фикцией и профанацией на фоне грядущих в сентябре выборов

«Считаю прямую линию главы фикцией и профанацией на фоне грядущих в сентябре выборов. Знаю, что не только я, но и другие люди не могли дозвониться на эту прямую линию, поскольку стоял автоответчик, который посылал на другие адреса. Я лично написала два обращения в электронную приемную, которая была указана в рекламе прямой линии, и даже ответа не жду, поскольку чиновники строго соблюдают сроки отписок - один месяц. Выборы закончатся и все!» -уверена бывший член избиркома, активистка микрорайонов Заречный и Завокзальный Елена Диденко.

Она рассказала, что много лет борется с МУП "Теплоэнерго", которое завышает тарифы и берет плату за не оказанные услуги, например, "обогрев подъездов", где даже нет радиаторов. «Я обратилась с коллективным заявлением через электронную приемную главу с тем же вопросом, с которым обращалась к нему уже более десятка раз индивидуально. В июле более двухсот человек подписалось против незаконных поборов МУП «Теплоэнерго» за не оказываемые услуги. С той поры подписалось в два раза больше, и я вновь направила это обращение на прямую линию. Вразумительного ответа нам так и никто не дал, почему с нас берут деньги за отопление неотапливаемых подъездов, однако сбор денег через квитанции продолжается, и никто не собирается решать эти проблемы», - сообщила Диденко.

Даже письма мои они не читают

Людмила Савельева, которую перед Олимпиадой выселили на улицу с детьми и внуками, рассказала, что тоже пыталась дозвониться вместе с членами своей семьи на прямую линию главы города, как и много раз пыталась звонить на прямую линию президента России, но все тщетно. «Даже письма мои они не читают. Из Администрации президента пересылают в администрацию края, а оттуда - в Сочи. А в Сочи мне пишут, что якобы квартира мне не полагается. И одно и тоже уже 15 год! Так кому и зачем нужны эти прямые линии, если не работает вся система и права человека, законы и Конституция РФ не соблюдаются. В Конституции написано, что у меня есть право на жилье, а на деле у меня отобрали мое собственное жилье в Олимпиаду и ничего не дали взамен, хотя я даже стою в очереди уже 50 лет! Но никому нет дела до меня, до моей семьи, до всех, кто к ним обращается», - рассказала она.

Не удалось дозвониться на прямую линию и жителям домов на улице Новоселов, которые хотели поинтересоваться ситуацией с отменой ремонта детских площадок. «Решили попытать «счастья» на прямой линии главы 28 августа. Не дозвонились. Однако через телеграм-канал удалось отправить сообщение. Ответ пришел через 15 минут, что нам уже отвечали, что мы должны сами ремонтировать свои площадки. Также написали, что с «недобросовестным подрядчиком расторгли контракт». А если бы он был «добросовестный», то тогда что? Те площадки, которые бы он нам сделал в указанное время, его заставили разломать или обязали бы нас платить за них самим? А как же выделенные 47 миллионов на ремонт площадок? Они куда делись? Все молчат. Даже прокуратура и следственный комитет, куда мы обратились», - рассказала Вероника Попова.

Разочарован прямой линией и житель микрорайона Гагаринский Сергей Кясков. По его словам, он также на прямую линию не дозвонился, но у него получилось отправить коллективное сообщение о ситуации с начислением управляющей компанией «Управа» повышенных в 10-12 раз счетов за ОДН. Ответ он получил в течении нескольких минут от прямой линии, что обращаться жильцам надо в жилищную инспекцию Краснодара.

Однако тут же с идентичной проблемой обратился уже к самому Сергею Кяскову в чате прямой линии житель Сочи Александр. «Будьте добры, держите в курсе жителей. У нас такая же ситуация сложилась по улице Первомайской, 27. Начисляют огромные суммы за электроэнергию на общедомовые нужды. Создается впечатление, что пытаются обмануть по одной схеме», - написал он.

В местных властях я разочаровалась

Многодетная мама Елена Баранецкая, которая с другими родителями дошла уже до суда по факту жестокого обращения с их детьми в детском саду Адлера, также пыталась дозвониться до главы, но тщетно. «Мы писали на имя главы десятки заявлений, так как садик, где жестоко обращались с нашими детьми, муниципальный, но реакции ноль. Заведующая продолжает «воспитывать» наших детей со своими «кадрами». В местных властях я разочаровалась и от этой разрекламированной прямой линии, честно говоря, ничего, кроме формального выпускания пара из уставшего от беспредела чиновников народа, и не ждала», - призналась она.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.