Власти предложили сочинцам самостоятельно ремонтировать детские площадки

Жители многоэтажек по улице Новоселов в Сочи получили ответ на вопрос о судьбе четырех аварийных детских площадок от местных властей, где говорится, что горожанам надлежит самостоятельно заняться их ремонтом или отдать муниципалитету земельные участки.

Как писал "Кавказский узел", ремонт детских площадок по улице Новоселов в Сочи должен был начаться 7 мая, однако к 7 июля работы не начаты. Местные жители потребовали от прокуратуры и следствия проверить обоснованность расходов бюджетных средств и законность срыва сроков ремонта. Ранее жители микрорайона Гагаринский, к которому относятся дома по улице Новоселов, направили в мэрию запрос с требованием отчитаться о расходовании денег на благоустройства детских площадок. 29 июля выяснилось, что ремонта так и не будет, так как контракт с подрядчиком расторгнут.

Информационный щит на аварийной детской площадке у домов №№7, 9, 11 и 13 по улице Новоселов появился 21 июня. Согласно "паспорту объекта", начало работ - 7 мая, окончание - 28 июля 2025 года. 11 февраля текущего года власти Сочи объявили о выделении почти 47 миллионов рублей на благоустройство 27 детских площадок в рамках "муниципальных программ и исполнения депутатских наказов". Однако ни список объектов, ни сметы, ни механизм отбора территорий местным жителям предоставлены не были.

22 августа жители многоквартирных домов на улице Новоселов в Сочи получили официальные ответы на свои обращения в Следственный комитет и администрацию города о судьбе ремонта четырех детских площадок у многоквартирных домов.

Руководитель Следственного отдела Сочи по Центральному району, подполковник юстиции Э. И. Тамазов в своем ответе указывает, что обращение горожан направляется в администрацию Сочи. «Прошу рассмотреть вопрос об организации личного приема граждан, c целью уточнения доводов авторов исследовать их в полном объеме, а также оказать содействие в решении заявленных вопросов и восстановлении возможно нарушенных прав», - говорится в ответе.

Чиновники администрации, в свою очередь, ответили отпиской. "Детские площадки, расположенные в районе многоквартирных домов по улице Новоселов, в оперативном управлении Департамента и подведомственных учреждений HE значатся. Кроме того, детские площадки находятся в границах сформированного HE муниципального земельного участка [...] Согласно нормам действующего жилищного законодательства Российской Федерации, если земельный участок под многоквартирным домом сформирован и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, то право общей долевой собственности на земельный участок возникает у собственников в силу закона с момента проведения государственного кадастрового учета. Состав общего имущества многоквартирного дома, в том числе детские игровые и спортивные площадки, указан в правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с указанными правилами обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома возлагается на лиц, живущих в этом доме. В связи с этим расходование муниципальных бюджетных средств на обустройство детских спортивных площадок, расположенных на земельных участках МКД, HE являющихся муниципальными, не представляется возможным, так как является нецелевой тратой муниципального бюджета. Также сообщаем, собственники многоквартирных домов могут провести общее собрание жильцов и принять решение о благоустройстве детской̆ площадки. Кроме того, на общем собрании собственников жильцы вправе принять решение о передаче земельного участка в муниципальную собственность для выполнения работ по восстановлению детской̆ площадки силами муниципалитета города Сочи», - говорится в ответе, который был направлен жителям по электронной почте без подписи. В департаменте городского хозяйства администрации Сочи корреспонденту "Кавказского узла" его подлинность подтвердили.

Ответы на запросы возмутили жителей Сочи

«Мы писали и коллективные письма, и отдельные, и буквально «забомбили» следственный комитет, прокуратуру, администрацию требованиями ремонта. Но в ответ либо тишина, либо глупые отписки. Мы, человек 50, получили идентичные письма одного содержания, как под копирку. СКР сообщает, что передал в мэрию, а мэрия сообщает, что мы сами должны делать площадки за свой счет», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Вероника Попова.

По словам Веры Измайловой, ситуация усугубляется постоянной сменяемостью чиновников.

«Такая текучесть кадров создает комфортную зону безответственности за их дела. Только когда силовики начинают ими интересоваться, мы узнаем, сколько они украли. Что делать нам?" - задается она вопросом.

Чиновники оттяпывали у МКД жирные куски земли, а на нас вешали невыгодные территории

Жители утверждают, что с конца 1960-х годов площадки у домов регулярно ремонтировались за счет муниципалитета, но в последние десятилетия земли по МКД начали «дробить». «Чиновники оттяпывали у МКД жирные куски земли, а на нас вешали невыгодные территории», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Измайлова, добавив, что на "оттяпанных кусках земли" понастроены "частные харчевни, пивные ларьки и многоэтажные дома".

Адвокат Роман Клыков считает, что ситуация указывает на возможные нарушения.

«Здесь мы видим правовую коллизию. С одной стороны, действительно, если земельный участок под МКД сформирован и учтен в Росреестре, то собственники автоматически становятся его владельцами. В их общее имущество могут входить и площадки. Но с другой стороны, муниципалитет обязан был перед передачей этих участков привести их в состояние, пригодное для эксплуатации. Передача аварийных площадок в собственность без ремонта может рассматриваться как нарушение прав граждан, поскольку фактически им передали непригодное имущество без их согласия. Более того, если ранее было принято решение и выделены средства на благоустройство этих площадок за счет муниципалитета, о чем власти сами же объявили, то отсутствие исполнения работ при наличии финансирования может свидетельствовать о нецелевом расходовании бюджета. В этой части жители вправе добиваться проверки расходов прокуратурой и СКР вплоть до возбуждения уголовного дела по статье 285 и 286 УК РФ (превышение полномочий), а также части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в случае обнаружения пропажи бюджетных средств», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвокат, администрация нарушает права граждан, возлагая на них обязанности, которые не соответствуют закону. «Передача земли в муниципальную собственность по сути является вторичным изъятием у жильцов их права, причем вынужденным. А это уже ущемление их конституционного права собственности. Виновные в нецелевом расходовании средств и в передаче аварийных площадок гражданам должны быть привлечены к ответственности», - уточнил он.

