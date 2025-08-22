Иск родителей о жестоком обращении с воспитанниками детсада в Сочи дошел до суда

Адлерский районный суд назначил дату рассмотрение коллективного иска родителей к заведующей сочинским детсадом №121 Наталье Лазаренко. Они требуют компенсации морального вреда за жестокое обращение воспитателей с детьми.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. 12 марта более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ. Они попросили возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми.

После инцидента родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии. Матери воспитанников детсада Елена Баранецкая и Ирина Яцко получили административные штрафы по обвинению в оскорблении заведующей и ее дочери, сейчас обе обжалуют решения о штрафах в кассации.

Рассмотрение коллективного иска родителей воспитанников детсада №121 к заведующей Наталье Лазаренко начнется 26 августа. По утверждению истцов, заведующая не пресекала жестокое обращение педагогов с детьми и фактически покрывала своих подчиненных. Проверки в детском саду не привели к реальным последствиям для воспитательницы, чьи действия в марте были зафиксированы на видео, а заведующая Лазаренко заняла ее сторону - она предложила родителям перевести детей в другую группу или взять академический отпуск, вместо того чтобы отстранить воспитателя от работы.

«Родители малышей не ожидали такой реакции со стороны администрации МДОБУ №121 и контролирующих структур, которая противоречила интересам малолетних воспитанников», - отмечается в иске.

Елена Баранецкая, которая выступает основным спикером группы истцов, сообщила, что этой же воспитательницы после жестокого обращения начал бояться ее трехлетний сын. «В январе я стала замечать, что на шкафчике сына регулярно в пакете выкладывается весь комплект одежды с мочой и со следами пыли. Когда я спрашивала, объясняли, что ребенок уписался. Но период адаптации выглядел необычно: если ребенок видел Калиниченко, он падал на пол и начинал биться в истерике», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Баранецкой, любые жалобы родителей игнорировались, а обсуждения в родительском чате WhatsApp пресекались дочерью заведующей и председателями родкомитетов. «Вместо того, чтобы начать решать проблемы сообща с родителями, заведующая Лазаренко заняла агрессивную позицию», - говорится в иске.

Другие истицы, среди которых Наталья Жарова, Кристина Соломатина и Анна Лапина, также описывают случаи систематического психологического и физического насилия над детьми. Наталья Жарова рассказала, что ее дочери воспитатель угрожала в туалете. «Дочь плакала и кричала, что не хочет, а воспитатель грубо кричала в голос: “Писай, писай, а то опять обоссышься!“», - сообщила она.

Мать пятилетнего воспитанника детсада Кристина Соломатина утверждает, что ее сын столкнулся с жестоким обращением со стороны другого воспитателя. «Ребенок жалуется, что воспитатель ударила его в глаз, по причине того, что он не спал во время тихого часа. Также воспитатель обзывает моего сына «дебилом». Мой супруг попытался поговорить на эту тему с воспитателем, она не стала отрицать этот факт, пояснив, что это “выскочило случайно”», - пишет она.

В декабре 2024 года сын Соломатиной пожаловался, что эта же воспитательница отвела его к другому воспитателю в соседнюю группу и там его ругали. Третья воспитательница ударила его «по зубам», рассказывается в иске.

Мать четырехлетней воспитанницы детсада Анна Лапина заявила, что ее дочь с трехлетнего возраста категорически отказывалась идти в детский и со слезами говорила: «Била! Била!». Воспитатель на это заявляла матери с извинениями, что она «не досмотрела» и «детки побили» девочку. «Часто ребенка забирала с синяками и ссадинами на ушах, создавалось впечатление, что кто-то с силой таскал мою малолетнюю дочь за уши», - пишет мать.

Елена Баранецкая отмечает, что и она, и другие родители, неоднократно давали следователям показания о случаях жестокости по отношению к детям, но никаких мер до сих пор не принято. Воспитатели даже не были не уволены по статье - руководство учреждения сослалось на то, что их «мало» и «зарплаты невысокие».

Баранецкая лично стала свидетелем жестокого обращения со своим сыном: родители пришли в детский сад раньше и увидели, как одна из воспитательниц кричит на ребенка, лежащего на полу. Мальчик при этом держался за ухо и громко плакал. Увидев родителей, он стал кричать: «Била! Била!». Ухо у ребенка было красным и словно горело. Калиниченко после этого случая прислала сообщения с извинениями, написав что случайно задела ухо мальчика кольцом. Родители приложили скриншот этого сообщения в доказательство эпизода.

Истцы требуют компенсации морального вреда в сумме 300 тысяч рублей за каждого ребенка, общая сумма компенсации составляет 1,2 миллиона рублей. Родители также требуют возместить судебные издержки. «По фактам произошедшего сейчас ведется проверка СК РФ и МВД, но все идет очень медленно», -констатировала Елена Баранецкая.

Заведующая Наталья Лазаренко от комментариев для «Кавказского узла» по поводу иску отказалась, сказав, что ранее уже «давала свои пояснения другим СМИ». Вместе с тем в детском саду подтвердили, что иск получили.

