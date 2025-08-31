Установлены личности разрисовавших портреты участников СВО в Махачкале

Портреты участников СВО в Махачкале разрисовали неосознанно дети. По словам отца, никакого умысла в их действиях не было, просто шалость.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа врио мэра Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что неизвестные разрисовали портреты участников боевых действий, и пригрозил им наказанием.

Полицейские установили личности тех, кто разрисовал портреты участников СВО в Махачкале, это оказались дети, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.

"Да, проверка, которую провели полицейские, установила, что это сделали дети. Разумеется, неосознанно!" - написала она.

На видео, которое опубликовала Гариева, лица детей заблюрены, на вид им не больше семи лет. отец мальчиков рассказывает, что в тот день с ними был дедушка, который не сразу увидел, что дети рисуют на портретах маркером. Это заметил прохожий, который сделал замечание. В магазине они купили влажные салфетки, попытались стереть рисунки, но не особо получилось. "Мы сами все это порицаем и не приветствуем, с детьми будет проведена... хорошая беседа на этот счет", - заявил он, добавив, что "никакого злого умысла в действиях детей не было".

В конце видео был опубликован отрывок, видимо, из записей камер видеонаблюдения в магазине, где пожилой мужчина что-то говорит детям, которые, судя по всему, вытирают слезы.

В мае следователи возбудили дело о вандализме по мотивам политической вражды после поджога буквы V на стеле "КислоVодск", расположенной на въезде в город. Это уже второй случай поджога с момента установки буквы в 2022 году. Житель Кисловодска и его знакомый, арестованные после поджога буквы V в январе 2023 года, обвинялись в участии в экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества, один получил пять лет колонии с крупным денежным штрафом, второй - 1,5 года лишения свободы. Обвинение в вандализме по мотивам политической ненависти позволяет назначить больший срок обвиняемому.

