В Северной Осетии исключили усиление патрулей из-за конфликтов на Черменском посту

На Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетию, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик, сообщил источник "Фортанги". На кадрах с места инцидента, которые распространило издание, зафиксировано, что в столкновениях участвует несколько десятков человек с обеих сторон.

В ряде пабликов и комментариях пользователи публикуют фейковый документ, якобы подписанный главой региона Сергеем Меняйло. Согласно этому документу, из-за обострения обстановки в Пригородном районе был введен высокий («желтый») уровень террористической опасности, а также отданы распоряжения о дополнительных инструктажах для нарядов полиции и выставлении усиленных патрулей, сообщил сегодня Центр управления регионом Северной Осетии.

Ведомство заявило, что информация фейковая. Все официальные распоряжения и указы главы республики в обязательном порядке публикуются на сайте правительства, подобного распоряжения в официальных источниках нет. Оперштаб Осетии также категорически опроверг эту новость. Там подтвердили, что Сергей Меняйло не давал и не подписывал такого документа, говорится в сообщении. Также ЦУР назвал распространение фейков направленным "на искусственную дестабилизацию ситуации".

26 августа власти Северной Осетии распространили опровержение информации, которая, по их данным, распространилась среди жителей республики в мессенджерах. В публикациях утверждалось, что глава селения Чермен Бела Агкацева попросила "ввести превентивные ограничительные меры на территории Пригородного района" со ссылкой на напряженность, спровоцированную жителями соседней республики.

Власти Пригородного района Северной Осетии отчитались о женском круглом столе по укреплению межнационального мира и согласия. Участники, в том числе глава района Бела Агкацева, отметили недопустимость перехода бытовых конфликтов в межнациональную плоскость и призвали к активному проведению профилактических мероприятий с молодежью, в частности, привлекать их к участию в совместных социально значимых проектах, реализуемых на территории Пригородного района и использовать методы "народной дипломатии".

Прямо конфликт на Черменском посту не упоминался, однако районная администрация указала, что в зоне СВО "представители осетинской и ингушской национальностей, плечом к плечу, вместе, защищают Отечество" и "как никогда недопустимо проявление любых противоречий между двумя народами в республике – даже на бытовом уровне". Также власти отметили важность не допускать распространения радикальной националистической идеологии и экстремистских идей среди молодежи. Это сообщение в Telegram-канале районной администрации Пригородного района, на который подписаны 1289 человек, осталось без комментариев.

Официальных сообщений, о том, представители какой республики задержаны в связи с конфликтом на Черменском посту, не поступало, пользователи ингушского Telegram-канала "Фортанга" под сообщением с информацией о задержании, который набрал пять комментариев, предположили", что "отвечать как всегда ингушам".

Комментаторы в сообществе ЧП "Владикавказ" в соцсети "ВКонтакте" высказали сомнения, что конфликт носил исключительно бытовой характер, если его стороны представляли разные национальности, пост набрал более сотни комментариев. "А чем бытовая почва от межнациональной отличается интересно?" - спросил Nart Alan.

"Почему и зачем с черменского поста убрали сотрудников МВД РСО Алании? Кому они там мешали?" - спросил пользователь Нейросеть искусственный.

"На Черменском посту должен постоянно находится отряд спецназа", - прокомментировала Лариса Айларова.

Самый крупный пост на границе Ингушетии и Северной Осетии, который находится при въезде в Пригородный район - это пост "Чермен", других постов нет. "На "Черменском посту" дежурят прикомандированные полицейские из центральной России. Ещё два поста есть при въезде в Джейрах, там, где Терек разделяет две республики. Там - осетинские полицейские. Также пост имеется в Малгобекском районе на дороге Терек - Малгобек. Там как раз неоживленная трасса. Ездят в основном ингуши, которые перемещаются из Пятигорска, Ставрополя, и которым надо именно в Малгобек", - ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель из Ингушетии Альберт Дарбазанов.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.