×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:46, 29 августа 2025

В Северной Осетии исключили усиление патрулей из-за конфликтов на Черменском посту

Потасовка на границе с Ингушетией. 25 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/20349

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Распоряжение о введении высокого уровня террористической опасности и усилении патрулей в Северной Осетии после конфликта на Черменском посту является фейковым, заявил ЦУР республики. Пользователи соцсетей усомнились, что конфликт между молодыми людьми носил исключительно бытовой характер.

Как писал "Кавказский узел",  глава Северной Осетии Сергей Меняйло 25 августа поручил правоохранительным органам закрывать въезд в республику в случае бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные и межнациональные. Этому распоряжению предшествовали две потасовки, произошедшие в ночь на 25 августа на границе двух республик. Посты об инцидентах вызвали споры в соцсетях: осетинские пользователи поддержали распоряжение Меняйло закрывать въезд в республику со стороны Ингушетии, а ингушские пользователи напомнили, что границы между регионами официально не определены.  Силовики сообщили о задержании участников драки.

На Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетию, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик, сообщил источник "Фортанги". На кадрах с места инцидента, которые распространило издание, зафиксировано, что в столкновениях участвует несколько десятков человек с обеих сторон.

В ряде пабликов и комментариях пользователи публикуют фейковый документ, якобы подписанный главой региона Сергеем Меняйло. Согласно этому документу, из-за обострения обстановки в Пригородном районе был введен высокий («желтый») уровень террористической опасности, а также отданы распоряжения о дополнительных инструктажах для нарядов полиции и выставлении усиленных патрулей, сообщил сегодня Центр управления регионом Северной Осетии. 

Ведомство заявило, что информация фейковая. Все официальные распоряжения и указы главы республики в обязательном порядке публикуются на  сайте правительства, подобного распоряжения в официальных источниках нет. Оперштаб Осетии  также категорически опроверг эту новость. Там подтвердили, что Сергей Меняйло не давал и не подписывал такого документа, говорится в сообщении. Также ЦУР назвал распространение фейков направленным  "на искусственную дестабилизацию ситуации".

26 августа власти Северной Осетии распространили опровержение информации, которая, по их данным, распространилась среди жителей республики в мессенджерах. В публикациях утверждалось, что глава селения Чермен Бела Агкацева попросила "ввести превентивные ограничительные меры на территории Пригородного района" со ссылкой на напряженность, спровоцированную жителями соседней республики. 

Власти Пригородного района Северной Осетии отчитались о  женском круглом столе по укреплению межнационального мира и согласия. Участники, в том числе глава района Бела Агкацева, отметили недопустимость перехода бытовых конфликтов в межнациональную плоскость и призвали к активному проведению профилактических мероприятий с молодежью, в частности, привлекать их к участию в совместных социально значимых проектах, реализуемых на территории Пригородного района и использовать методы "народной дипломатии".

Прямо конфликт на Черменском посту не упоминался, однако районная администрация указала, что  в зоне СВО "представители осетинской и ингушской национальностей, плечом к плечу, вместе, защищают Отечество" и "как никогда недопустимо проявление любых противоречий между двумя народами в республике – даже на бытовом уровне".  Также власти отметили важность не допускать распространения радикальной националистической идеологии и экстремистских идей среди молодежи. Это сообщение в Telegram-канале районной администрации Пригородного района, на который подписаны 1289 человек, осталось без комментариев.

Официальных сообщений, о  том, представители какой республики задержаны в связи с конфликтом на Черменском посту, не поступало, пользователи ингушского Telegram-канала "Фортанга" под сообщением с информацией о задержании, который набрал пять комментариев, предположили", что "отвечать как всегда ингушам".

Комментаторы в сообществе ЧП "Владикавказ" в соцсети "ВКонтакте" высказали сомнения, что конфликт носил исключительно бытовой характер, если его стороны представляли разные национальности, пост набрал более сотни комментариев. "А чем бытовая почва от межнациональной отличается интересно?" - спросил Nart Alan.

"Почему и зачем с черменского поста убрали сотрудников МВД РСО Алании? Кому они там мешали?" - спросил пользователь Нейросеть искусственный.

"На Черменском посту должен постоянно находится отряд спецназа", - прокомментировала Лариса Айларова.

Самый крупный пост на границе Ингушетии и Северной Осетии, который находится при въезде в Пригородный район - это пост "Чермен", других постов нет. "На "Черменском посту" дежурят прикомандированные полицейские из центральной России. Ещё два поста есть при въезде в Джейрах, там, где Терек разделяет две республики. Там - осетинские полицейские. Также пост имеется в Малгобекском районе на дороге Терек - Малгобек. Там как раз неоживленная трасса. Ездят в основном ингуши, которые перемещаются из Пятигорска, Ставрополя, и которым надо именно в Малгобек", - ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель из Ингушетии Альберт Дарбазанов.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:02, 29 августа 2025
Военные сбили БПЛА в Ростовской области
02:54, 29 августа 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
22:33, 28 августа 2025
Правозащитники сочли преследование Маркаряна политически мотивированным
20:17, 28 августа 2025
2
 Смерть подростка по подозрению в неоказании медпомощи расследуют в Дагестане
19:15, 28 августа 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
18:27, 28 августа 2025
Уроженец Абхазии убит на Украине
Все события дня
Новости
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Потасовка на границе с Ингушетией. 25 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/20349
17:56, 26 августа 2025
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о превентивных ограничениях в Чермене
Досмотр на посту "Чермен". Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=zd_qIzil4no
21:43, 25 августа 2025
Посты о драке на посту Чермен вызвали споры в соцсетях
Потасовка на границе с Ингушетией. 25 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/20349
18:09, 25 августа 2025
Меняйло поручил закрыть въезды в Северную Осетию после потасовки на границе с Ингушетией
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
21:25, 24 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
"Мало кто знает, но не секрет"
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
22:23, 8 июля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
"Всё утопить !" - спектакль на воде
Фото
21:20, 18 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
уличные музыканты теперь под контролем
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Пострадавшая машина после атаки БПЛА в Ростовской области. Фото: donland.ru
28 августа 2025, 13:44
Около 80 машин пострадало от атак БПЛА в Ростовской области

Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше