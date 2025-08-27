Пользователи соцсети сочли шантажом планы передавать списки двоечников руководству Чечни

Передача списков отстающих школьников в администрацию главы и правительства Чечни защитит школы от необоснованных претензий родителей, заявил министр образования республики. Школы должны внедрять новые методы обучения и заниматься детьми, а не запугивать родителей, указали пользователи соцсети.

Списки отстающих школьников по итогам следующего учебного года будут направлены в Администрацию Главы и Правительства республики, сообщил министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев в ходе совещания руководителей образовательных учреждений республики.

"Мера позволит защитить образовательные учреждения от необоснованных претензий родителей. Кроме того, с этого года все школы республики заключили соглашения с родителями учащихся. Согласно этому документу, в случае образования академической задолженности и низкой успеваемости ребёнок может быть оставлен на повторный год обучения.", - процитировало высказывания 26 августа министра "Грозный-Информ".

По словам министра, с 2024/2025 учебного года по поручению руководителя региона в образовательных учреждениях внедрена новая система оценивания, направленная на повышение объективности. По результатам промежуточных аттестаций более 1,5 тыс. учащихся школ Чеченской Республики оказались в зоне риска из-за плохой успеваемости. Все эти дети не выполнили требования для перехода в следующий класс. Хож-Бауди Дааев подчеркнул, что данное решение является вынужденной мерой, направленной на повышение качества образования, говорится в сообщении.

Эту запись перепостил Instagram*-паблик "ЧП Грозный", у которого насчитывается 650 тысяч подписчиков, к 10.45 мск она набрала 45 комментариев.

Большинство авторов комментариев на русском языке отметили, что не считают идею хорошей.

"Для отстающих детей есть специальная программа "заниматься после уроков", есть отдельные часы! Вот пусть и занимаются учителя, детей для чего школы отправляют?" - прокомментировал sd__5073.

"Вместо того, чтобы внедрить современные технологии в образовании и работать с детьми над успеваемостью и повышать качество образования, он решил шантажировать родителей", - возмутился angers_fr_84.

"Даже взрослый человек не всегда может помочь с домашним заданием ребёнка из 5-го класса, а ребёнок тем более. Теперь и это.

Очень печально" - написала dzhan_karina.

"И на СВО", - написал ibra_1981g.

"Кавказский узел" также писал, что , в июле чеченский Следком рапортовал о проверке ролика с избиением несовершеннолетних учеников. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отчитался, что преподаватель был уволен, а Духовное управление мусульман Чечни закрыло медресе в Гудермесе после инцидента.. Насилие над учениками противоречит шариату и этике ислама, а по светским законам может подпадать под статью об истязании, указали правозащитники и юристы. Следком сообщил об уголовном деле.

