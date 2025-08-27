×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:53, 27 августа 2025

Пользователи соцсети сочли шантажом планы передавать списки двоечников руководству Чечни

Учительница отчитывает ученика. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передача списков отстающих школьников в администрацию главы и правительства Чечни защитит школы от необоснованных претензий родителей, заявил министр образования республики. Школы должны внедрять новые методы обучения и заниматься детьми, а не запугивать родителей, указали пользователи соцсети.

Списки отстающих школьников по итогам следующего учебного года будут направлены в Администрацию Главы и Правительства республики, сообщил министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев в ходе совещания руководителей образовательных учреждений республики.

"Мера позволит защитить образовательные учреждения от необоснованных претензий родителей. Кроме того, с этого года все школы республики заключили соглашения с родителями учащихся. Согласно этому документу, в случае образования академической задолженности и низкой успеваемости ребёнок может быть оставлен на повторный год обучения.", - процитировало высказывания  26 августа министра "Грозный-Информ".

По словам министра, с 2024/2025 учебного года по поручению руководителя региона в образовательных учреждениях внедрена новая система оценивания, направленная на повышение объективности. По результатам промежуточных аттестаций более 1,5 тыс. учащихся школ Чеченской Республики оказались в зоне риска из-за плохой успеваемости. Все эти дети не выполнили требования для перехода в следующий класс. Хож-Бауди Дааев подчеркнул, что данное решение является вынужденной мерой, направленной на повышение качества образования, говорится в сообщении.

Эту запись перепостил Instagram*-паблик "ЧП Грозный",  у которого насчитывается 650 тысяч подписчиков, к 10.45 мск она набрала 45 комментариев.

Большинство авторов комментариев на русском языке отметили, что не считают идею хорошей.

"Для отстающих детей есть специальная программа "заниматься после уроков", есть отдельные часы! Вот пусть и занимаются учителя, детей для чего школы отправляют?" -  прокомментировал sd__5073.

"Вместо того, чтобы внедрить современные технологии в образовании и работать с детьми над успеваемостью и повышать качество образования, он решил шантажировать родителей", - возмутился angers_fr_84.

"Даже взрослый человек не всегда может помочь с домашним заданием ребёнка из 5-го класса, а ребёнок тем более. Теперь и это.
Очень печально" - написала dzhan_karina.

"И на СВО", - написал ibra_1981g.

"Кавказский узел" также писал, что , в июле чеченский Следком рапортовал о проверке ролика с избиением несовершеннолетних учеников. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отчитался, что преподаватель был уволен, а Духовное управление мусульман Чечни закрыло медресе в Гудермесе после инцидента.. Насилие над учениками противоречит шариату и этике ислама, а по светским законам может подпадать под статью об истязании, указали правозащитники и юристы.  Следком сообщил об уголовном деле.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
22:54, 26 августа 2025
Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного
20:37, 26 августа 2025
1
 Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
20:01, 26 августа 2025
Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
18:33, 26 августа 2025
3
 Активистка в Новосибирске вышла на пикет в поддержку Патяевой
22:46, 25 августа 2025
Военный из Волгоградской области убит в зоне боевых действий
Все события дня
Новости
Схрон патронов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Елена Тардасова-Юн в одиночном пикете. 25 августа 2025 г. Скриншот видео https://x.com/Sota_Vision/status/1959960321587659013
18:33, 26 августа 2025
Активистка в Новосибирске вышла на пикет в поддержку Патяевой
Избиение ребенка в медресе. Скриншот видео Телеграм-канала "Сапа Кавказ"
11:59, 26 августа 2025
Педагоги и родители сочли избиение детей нетипичным для чеченских медресе
Авария в Грозном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:22, 26 августа 2025
Правозащитники сообщили о безнаказанном ДТП родственника Кадырова
Прокурор изучает словарь "Ислам на Северном Кавказе". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:57, 26 августа 2025
Исламоведы связали запрет словаря "Ислам на Северном Кавказе" с кампанией против ДУМ
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Задержанный волгоградец. 27 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/333789
27 августа 2025, 09:53
Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
26 августа 2025, 15:58
Многодетная семья из Ингушетии обвинила чиновников в проволочках со званием "Мать-героиня"

Пенсионерка со Ставрополья. Фото: https://t.me/astrapress/53287
26 августа 2025, 12:58
Пенсионерка со Ставрополья оштрафована за оправдание терроризма

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше