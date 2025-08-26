×

Кавказский узел

Лента новостей
05:52, 26 августа 2025

Упрощена выдача виз гостям бакинского этапа "Формулы-1"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильхам Алиев подписал распоряжение о выдаче виз гостям этапа "Формулы-1" в Баку в международных аэропортах страны.

Как писал "Кавказский узел", впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. Накануне очередного этапа гонок в 2024 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства, которые приехали в связи с соревнованиями. Победителем этапа стал пилот команды McLaren Оскар Пиастри.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса этап гонок в Баку сначала перенесли, а затем отменили. В 2021 году гонки прошли без зрителей в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 25 августа распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приедут в страну в связи с предстоящими соревнованиями "Формулы-1", пишет Oxu.az.

В соответствии с распоряжением, с 25 августа по 30 сентября иностранцы могут получить визу непосредственно в международных аэропортах Азербайджана. Для этого они должны показать документы, подтверждающие, что они приехали в страну в связи с проведением этапа "Формулы-1". В числе этих документов карта, подтверждающая прохождение аккредитации согласно правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, или иной документ, подтверждающий аккредитацию; аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в операционной компании "Бакинской городское кольцо"; билет на соревнования.

Баку примет очередной этап гонок "Формулы-1" с 19 по 21 сентября.

Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

Автор: "Кавказский узел"

