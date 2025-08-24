Житель Кубани оштрафован за пацифистские надписи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя кубанской станицы, который за вознаграждение наносил надписи пацифистского характера на стены, заборы и столбы.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Крымский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя станицы Варениковской, который за вознаграждение наносил пацифистские надписи, пишет 22 августа "Коммерсант".

По данным следствия, в телефоне мужчины была обнаружена переписка в мессенджере, из которой следует, что неизвестный заплатил мужчине восемь тысяч рублей за нанесение упомянутых призывов. Действия станичника были квалифицированы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.