RU EN
Главная   /   Лента новостей
08:50, 20 августа 2025

Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Гришкин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 284 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа власти и силовики признали убитыми не менее 283 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Вадим Гришкин убит в боевых действиях на Украине, сообщила 19 августа администрация Майского района, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче  его родным ордена Мужества. 

Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55 19.08.2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7250 военных, в том числе 3644 из ЮФО и 3607 – из СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 284 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 270 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.а основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

