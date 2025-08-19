Движение по Крымскому мосту возобновлено без пробок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередей на въездах на Крымский мост нет ни со стороны Крыма, ни со стороны Кубани, по словам автомобилистов, досмотр проходит за 10-15 минут.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту. На фоне этой информации очередь в Краснодарском крае днем достигла 1910 машин, затем сократилась до 1025 автомобилей.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

По данным на 05.00 мск сегодня, 19 августа очередей на подъездах к Крымскому мосту как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани нет, следует из данных, опубликованных в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".

Подписчики сообщества "Крымский мост. Чат" подтвердили, что очередей на ручной досмотр на въезде нет. "В 3.50 встали в очередь на досмотр, в 04.05 въехали на мост со стороны Керчи", - написала Елена.

"Из Крыма пробки нет, 3.20 сразу на досмотр, 10 мин и Крымский мост", - подтверждает Анастасия.

"Кавказский узел" также писал, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.