Очередь на проезд к Крымскому мосту на Кубани сократилась до тысячи машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пробка на подъезде к Крымскому мосту, в которой днем стояли более двух тысяч транспортных средств, сократилась до 1025 машин.

Как писал "Кавказский узел", ранее сегодня силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту. На фоне этой информации очередь в Краснодарском крае днем достигла 1910 машин.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

По состоянию на 13.00 мск сегодня очередь на ручной досмотр со стороны Тамани выросла до 2100 транспортных средств, после чего начала сокращаться: к 14.00 мск количество машин в очереди уменьшилось до 1860, спустя еще один час - до 1455, следует из сообщений официального Telegram-канала “Крымский мост: оперативная информация”.

По состоянию на 16.00 мск пробка со стороны Кубани сократилась вдвое. “В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1025 транспортных средств. Время ожидания более трех часов”, - сообщила администрация моста.

Подписчики сообщества “Крымский мост. Чат” подтверждают официальную информацию о времени ожидания проезда. “Въехали в 11.58, выехали в 15.30 выехали с досмотра”, - сообщил пользователь Тоха. “Встали в пробку в Крым в 13.20, въехали в Крым в 16.20. Три часа. Всем терпения!” - написала Мария Бучко.

"Кавказский узел" также писал, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

