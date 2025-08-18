Почти 2000 автомобилей ждут проезда к Крымском мосту на Кубани

Очередь в Краснодарском крае достигла 1910 машин на фоне информации о предотвращении взрыва на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", ранее сегодня силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1910 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов», - говорится в сообщении официального телеграм-канала «Крымский мост: оперативная информация».

Информацию о длительном ожидании подтвердили также пользователи, стоящие в очереди к Крымскому мосту. «Со стороны Тамани встали в пробку на 26 км (от Ростикса) в 9:00,проехали мост в 11:20. Досмотр прошли за 10 минут», - сообщила читательница с ником Алла в телеграм-паблике «Крымский мост. Чат», насчитывающем более 75 тысяч подписчиков.

«26 км за 2 часа - это очень быстро! Мы 20 км в пробке в Крым стояли 7 часов», - ответила пользовательница Элен.

«Уже 4 час стоим», - пожаловалась Марина Воробьева в 12.09 мск.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.