Апелляционный суд утвердил решение об исключении Шостак из членов избиркома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд первой инстанции вновь принял решение исключить Валентину Шостак из членов территориального избиркома Горячего Ключа. Краевой суд приобщил к делу медицинские документы, которые подтверждают основания отсутствия Шостак на одном из заседаний, но составил решение в силе.

Как писал "Кавказский узел", четвертый кассационный суд рассмотрел 21 августа 2024 года кассационную жалобу Валентины Шостак и признал решения нижестоящих судов правильными. Шостак заявила, что в отстаивании своих прав готова дойти до Верховного суда. В июне 2025 года Верховный суд РФ отменил решение о лишении Валентины Шостак полномочий члена территориальной избирательной комиссии от КПРФ в Краснодарском крае и вернул дело на новое рассмотрение. Краснодарский краевой суд, который получил жалобу Валентины Шостак из Верховного суда, отказался рассматривать дело по существу, перенаправив его в суд первой инстанции. Это решение противоречит позиции вышестоящей инстанции, заявила активистка.

Во время президентских выборов в России 15-17 марта 2024 года наблюдатели и члены избирательных комиссий в Краснодарском крае столкнулись с давлением, в том числе через семьи и работодателей. 16 марта 2024 года суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о прекращении полномочий члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак за якобы систематическое неисполнение своих обязанности члена ТИКа. 19 марта 2024 года Шостак обжаловала решение Горячеключевского райсуда, однако 26 марта 2024 года Краснодарский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 28 марта 2024 года краевая избирательная комиссия Краснодарского края прекратила полномочия Шостак, после чего она подала жалобу в Верховный суд России.

Краснодарский краевой суд 14 августа по иску территориального избиркома города Горячий Ключ вывел из состава комиссии члена от КПРФ Валентину Шостак, сообщила она в своем Telegram-канале

7 августа суд в Горячем Ключе рассмотрел дело после возвращения его в суд первой инстанции. "Административное исковое заявление территориальной избирательной комиссии Горячеключевская к Шостак В. И. о признании члена территориальной комиссии Горячеключевская с правом решающего голоса систематически не выполняющей своих обязанностей - удовлетворить. Признать члена территориальной комиссии Горячеключевская с правом решающего голоса Шостак В. И. систематически не выполняющей свои обязанности. Решение суда подлежит немедленному исполнению", - указано в решении, опубликованном на сайте суда.

13 августа в Краснодарский краевой суд поступила апелляционная жалоба на это решение, указано на сайте суда. Он оставил решение суда первой инстанции в силе.

"Краевой суд приобщил к делу медицинские документы о состоянии здоровья Шостак, внимательно выслушал её доводы, но принял решение не в её пользу", - пишет Telegram-канал "Кубизбирком".

"Не ходите в суды за правосудием, здесь его нет просто", - приводятся в публикации слова Шостак.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России